Белнефтехим предупредил о подорожании бензина и дизеля. Будет дважды за неделю

Опубликовано: 27.03.2026 16:13 , Обновлено: 27.03.2026

Концерн «Белнефтехим» (Белорусский государственный концерн по нефти и химии) объявил, что на всех заправках Беларуси произойдёт повышение цен на топливо. Причём дважды: одно — 28 марта, второе — 4 апреля.

С 28 марта цены станут такими:

АИ‑92 – 2,54 руб. (+1,6% к цене 27.03),

АИ‑95 – 2,64 руб. (+1,54% к цене 27.03),

АИ‑98 – 2,86 руб.,

дизельное топливо – 2,64 руб. (+1,54% к цене 27.03).

С 4 апреля 2026 года цены вырастут ещё на 3 копейки:

АИ‑92 – 2,57 руб. (+2,8% к цене 27.03),

АИ‑95 – 2,67 руб. (+2,69% к цене 27.03),

АИ‑98 – 2,89 руб.,

дизельное топливо – 2,67 руб. (+2,69% к цене 27.03).

Общее повышение с 27 марта по 4 апреля составит:

АИ‑92 – на 7 копеек,

АИ‑95 и дизельное топливо – на 7 копеек.

В «Белнефтехиме» данную меру обосновали тем, что нефть стала дороже для белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). В концерне напомнили о том, что расценки растут из-за «глобального роста котировок на нефть и нефтепродукты на мировом рынке», а также из-за увеличения «логистических издержек».

Напомним, что мировые котировки нефти подскочили на 45% из-за войны на Ближнем Востоке. Собственно, цены на заправках во многих странах выросли.

В отличие от Беларуси, в соседней Польше, например, топливо на разных заправках стоит по-разному. За последние недели стоимость выросла в среднем на 7–8%. Дизель же вырос и вовсе на 12%. В то же время на польских заправках нередки случаи снижения цен вслед за снижением мировых котировок нефти.