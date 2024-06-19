"Спартак" резко снизил цену на молочный шоколад. Где белорусам купить на 25% дешевле?

Опубликовано: 19.06.2024 11:47 , Обновлено: 19.06.2024

Кондитерская фабрика "Спартак" объявила о двадцатипятипроцентных скидках на молочный шоколад. В компании предупредили, что количество товара ограничено.

Так, “Спартак” снизил цену на молочный шоколад Milk lux с фундуком. Если раньше цена за кило составляла 39,47 рубля, то теперь - 29,26 .

Фото: Telegram-канал "Фабрика "Спартак" live"

В пресс-службе фабрики отметили, что скидка действует только в фирменных магазинах компании. “Приходите к нам и убедитесь, что наш молочный шоколад - самый вкусный!” - порекомендовали представители “Спартака”.

Ранее Telegraf.news сообщал, что “Спартак” выпустил молочный шоколад против старения с “секретным” ингредиентом. В плитке весом 95 граммов нет сахара - только подсластители.

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