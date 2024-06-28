Глазированный сырок - больше 5 рублей. Тиктокер показал, сколько стоят белорусские продукты в США. Комментаторы удивились

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Опубликовано: 28.06.2024 21:33 , Обновлено: 28.06.2024

Блогер опубликовал в TikTok ролик, где рассказал о ценах в американском магазине "наших продуктов", в том числе белорусских. К примеру, полкило конфет "Любимая Аленка" от кондитерской фабрики "Коммунарка" стоят там 27 рублей, а упаковка сельди "Матиас" весом 500 граммов - больше 22.

“Я первый раз приехал в Америке в магазин “наших продуктов”. И если честно, я в шоке с цен”, - поделился тиктокер.

И подробно рассказал о стоимости товаров:

торт “Киевский”, 450 граммов - $13 (41,1 рубля),

конфеты “Сливы в какао” - $7 (22,1 рубля),

напиток “Байкал” - $4,29 (13,6 рубля),

квас “Тарас” на скидке - $3 (9,5 рубля), без - $4,29 (13,6 рубля),

пельмени - $3,29 (10,4 рубля) за один фунт (или 0,45 кило),

конфеты “Любимая Аленка” - $8,49 (26,8 рубля) за фунт,

зеленый чай Tess Flirt с клубникой и ароматом белого персика - $3 (9,5 рубля),

сельдь “Матиас” - $7 (22,1 рубля; со слов автора ролика, пачка на 500 граммов),

шпроты “Рижские” - $3,49 (11 рублей) за банку,

колбаса “Бутербродная” - $8,49 (26,8 рубля),

пастила клюквенная “Шармэль”, 221 грамм - $5 (15,8 рубля),

пачка ванилина, а также хмели-сунели - $1 (3,2 рубля),

глазированный сырок - $1,69 (5,3 рубля).

Всего же на покупки в магазине “наших продуктов” блогер потратил $93 (294 рубля), и это со скидкой.

В комментариях, конечно, многие указывали на разницу американских и белорусских зарплат. “Во сколько раз зарплата больше в Америке?” - спросил один юзер TikTok.

“Аленка”?! Столько?!” - возмутилась другая. К слову, в сервисе edostavka один килограмм глазированных конфет «Любимая Аленка» стоит 36,7 рубля.

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“Я сырки по 80 копеек считаю дорогими”, - поделилась третья комментаторша.

Еще один пользователь TikTok отметил, что в Беларуси все эти продукты примерно в 3 - 5 раз дешевле. На что ему ответили, что и зарплата в стране в 3 - 5 раз ниже.

“Коммунарка” и в Беларуси не намного дешевле стоит”, - заметил комментатор.

“Если бы в Беларуси был магазин американских продуктов, сколько бы стоили там они?” - поинтересовался другой.

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