"Совсем ошалели" - Минский фермер предложил купить кило свиной шеи за 80 рублей. Дорого или "очень дешево"?

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Опубликовано: 26.02.2025 17:06 , Обновлено: 26.02.2025

Минский фермер опубликовал в TikTok ролик, в котором предложил купить у него свиную шею по цене 80 рублей за кило. В основном комментаторы возмущались стоимостью товара, утверждая, что это дорого, но были и те, кто считал, что цена "в самый раз".

“Вот такая у меня свиная шея, сырокопченая, это деликатес, килограмм свиной шеи - 80 рублей. Всего лишь 80 рублей”, - сказал на видео его автор.

“Куда смотрит налоговая служба? Это превышение цен, цена такой шеи в магазине - максимум 35 р”, - утверждала одна комментаторша.

“Ты прикалываешься? Я за 80 р куплю себе и шеи, и рыбы красной!” - написала другая.

Кто-то попросил обосновать цену: “Понимаю, труд фермеров, но это прям дороговато!!! Обоснуйте такую цену!”

У другого пользователя TikTok было альтернативное мнение насчет цены шеи: “Я думаю, дешево … 120 в самый раз” (не исключено, что автор комментария саркастирует).

“Люди! Не покупайте, а нам нравится!” - поделилась женщина.

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Кто-то также считает, что у фермера “очень дешевые цены”: “Я всегда беру колбаску за всего 160 р”.

“Может, на этой шее цепь золотая?” - поинтересовался юзер TikTok.

“Совсем уже ошалели. 80 рублей всего лишь”, - добавил еще один пользователь.

Почем продают свиную шею в белорусских магазинах

Для сравнения журналист Telegraf.news посмотрел цены на свиные шеи в белорусских интернет-магазинах. Сырокопченую в Edostavka мы не нашли, но [link href=“https://edostavka.by/search?query=%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%B5%D1%8F” target=“_blank” rel=“noopener”] есть [/link], к примеру, сыровяленая “Шейка по-деревенски” (кило - 38,89 рубля). В этом же интернет-магазине можно купить охлажденную шейную часть за 21,99 рубля (1 кг).

В интернет-магазине Green [link href=“https://green-dostavka.by/search/?search=%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%88%D0%B5%D1%8F&category=” target=“_blank” rel=“noopener”] можно [/link] купить шейную часть (охлажденный полуфабрикат) за 19,99 и 20,99 рубля.

Ранее Telegraf.news писал, что одна из пользовательниц TikTok показала, где в Минске можно купить сало по 7,57 рубля за кило. Правда, есть маленький нюанс. На видео она продемонстрировала прилавок магазина: шпик хребтовый - по 7,8 рубля за кило, грудинка - по 8,39 рубля, шпик боковой (на скидке) - по 7,57 рубля.

«Почувствуйте разницу» — Белоруска показала, где в Минске купить сало по 7,57 рубля за кило. Но есть нюанс