«Почувствуйте разницу» - Белоруска показала, где в Минске купить сало по 7,57 рубля за кило. Но есть нюанс

🎥 Видео

Опубликовано: 05.12.2024 14:24 , Обновлено: 05.12.2024

Минск, согласно официальной статистике, является самым дорогим городом Беларуси с точки зрения цен на продукты питания. Тем не менее, как показывает практика, и в столице можно закупиться продуктами по весьма выгодной цене. Так, одна из пользовательниц видеоплатформы TikTok показала, где в Минске можно купить сало по 7,57 рубля за кило. Правда, как водится, и здесь есть маленький нюанс.

Такую “сладкую” цену на любимый многими белорусами продукт показала пользовательница TikTok под ником triniti_777. На видео она продемонстрировала прилавок магазина: шпик хребтовый по 7,8 рубля за кило, грудинка по 8,39 рубля, шпик боковой (на скидке) по 7,57 рубля .

“Почувствуйте разницу с ценами в городе Минске”, - прокомментировала автор видео.

Тем самым выше упомянутым нюансом является лишь то, что сало - не солёное и покупателям придётся его “доводить до готовности” дома самостоятельно.

Впрочем, за цену в три раза ниже магазинной (в сервисе Edostavka сегодня мы нашли солёное “сало деревенское” за 23,05 рубля) едва ли кто-то посчитает это недостатком продукта. Даже если вы боитесь самостоятельно подбирать “букет” приправ для засолки, можно купить готовую смесь: в магазине за пакетик вы отдадите порядка 3-4 рублей. Даже с учётом этих дополнительных затрат выгода очевидна.

Скидки — до 90%. Белорусская торговая сеть обрушила цены на форель, кофе, бекон, сыры. А где предложили 2 товара по цене 1?

[info_b]Кстати, согласно официальным данным, в октябре (это самые актуальные данные Белстата на сегодняшний день) средняя цена на сало и грудинку в Беларуси составляла 17,2 рубля, тогда как в Минске средняя цена достигала 19,67 рубля . Это самые высокие показатели среди белорусских регионов. Выгоднее всего, судя по данным Белстата, закупаться салом на Могилёвщине - там средняя цена в октябре была на четверть ниже средней по стране - всего 13,72 рубля.[/info_b]

Где же можно купить такое дешёвое сало? По словам автора ролика, видео было снято в торговом центре “Першы Нацыянальны гандлёвы дом”, под крышей которого собрали производителей со всех областей и популярных белорусских брендов.

Ранее Telegraf.news рассказал, как самим засолить грудинку так, чтобы её можно было есть даже детям. Нашли рецепт, который без химических усилителей вкуса и красителей позволит добиться приятного аромата и красивого “копченого” цвета.

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