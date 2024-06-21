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Совмин выделил ДОСААФ ещё 3,85 млн рублей на «мобилизационную подготовку» за счёт госдолга

Совмин выделил ДОСААФ ещё 3,85 млн рублей на «мобилизационную подготовку» за счёт госдолга
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Совет министров принял решение в 2024 году выделить дополнительно 3,85 млн рублей из республиканского бюджета Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту Беларуси (ДОСААФ). Однако для этого Министерству финансов придётся урезать сумму, заложенную в бюджете на погашение внешнего государственного долга.

Это решение правительство закрепило в постановлении №434 от 19 июня 2024 года, которое официально опубликовали на Национальном правовом интернет-портале в пятницу, 21 июня.

Как следует из текста постановления, дополнительные средства потребовались для обеспечения ДОСААФ должной “мобилизационной подготовки и мобилизации” и приобретения авиационной техники.

“Расходы увеличить за счет соответствующего уменьшения расходов республиканского бюджета, предусмотренных по функциональной классификации на обслуживание внешнего государственного долга”, - поручило правительство Минфину.

В Минобразования Беларуси задумались, чтобы учить школьников на водительские права. Когда?

Ранее Telegraf.news рассказал, что Министерство образования Беларуси осенью прошлого года заявило, что подписало с ДоСААФ соглашение о сотрудничестве, предусматривающее обучение школьников вождению. В ноябре начальник отдела подготовки водителей механических транспортных средств ДОСААФ Михаил Свистун отчитывался, что работа по данному вопросу уже “началась и активно идет”, но даже несмотря на большое количество желающих “возникают некоторые трудности” с реализацией совместного с Минобразования проекта.

У ДОСААФ спросили, когда белорусских школьников начнут учить на водительские права? Вот что ответили

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