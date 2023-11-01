У ДОСААФ спросили, когда белорусских школьников начнут учить на водительские права? Вот что ответили

Опубликовано: 01.11.2023 07:32 , Обновлено: 01.11.2023

Когда учеников старших классов белорусских школ начнут учить вождению автомобиля? О том, как ведётся реализация совместного с Министерством образования проекта, на днях рассказал заместитель директора по производственному обучению Центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров ДОСААФ - начальник отдела подготовки водителей механических транспортных средств Михаил Свистун.

По его словам, “работа началась и активно идет”, но даже несмотря на большое количество желающих “возникают некоторые трудности”, сообщило агентство БелТА.

“Думаю, они исправимы. В этом направлении все учебные организации ДОСААФ работают”, - пояснил Свистун.

[info_b]ДОСААФ − общественное объединение «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь». Некоммерческая организация, основанная на добровольном членстве юридических и физлиц. В ее составе: 6 областных, 92 районные структуры; 2180 первичных организационных структур; 5 аэроклубов; 5 детско-юношеских спортивно-технических школ по техническим видам спорта; 1 учреждение культуры; 5 гостиниц и другие организации. Обучаю, в числе прочего, и вождению автомобилей.

Именно в системе ДОСААФ готовят более 30% белорусских водителей, а если взять отдельно грузовые автомобили, автобусы и автопоезда, то эта цифра достигает 50%. [/info_b]

Как ранее сообщал Телеграф, Министерство образования Беларуси в сентябре этого года объявило о подписании с ДОСААФ соглашения о сотрудничестве, которое предусматривает обучение школьников вождению. До сих пор получить водительские права ещё в школе можно только в рамках учебно-производственных комбинатов.

В Минобразования Беларуси задумались, чтобы учить школьников на водительские права. Когда?

В Минобразования отметили, что подписание документа обусловлено «геополитическими вызовами, необходимостью укрепления государственного суверенитета и национальной безопасности Беларуси посредством консолидации общества и обеспечения народного единства».