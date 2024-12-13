Совмин выделил дополнительно почти 1 млн рублей на зарплаты двум министерствам. Кому урезал расходы?

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Опубликовано: 13.12.2024 08:17 , Обновлено: 13.12.2024

Совет министров к концу года решил перераспределить средства республиканского бюджета. Часть средств просто "перебросят" с одних целей на другие в рамках ведомства, часть выделят в рамках дополнительного финансирования, урезав другие статьи расходов республиканского бюджета. Так, почти 1 млн рублей решили выделить сразу двум министерствам "для обеспечения оплаты труда". выделил дополнительно почти 1 млн рублей на зарплаты двух министерств. Кому урезал расходы?

Перераспределение бюджета страны предусмотрено постановлением Совмина №948 от 11 декабря 2024 года, которое в пятницу, 13 декабря было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Так, дополнительные средства для обеспечения оплаты труда (в том числе, взносов и отчислений на социальное страхование) решили выделить Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерству транспорта и коммуникаций.

В первом случае почти 764 тыс. рублей должны пойти на оплату труда работников Белгидромета, во втором - чуть более 208 тыс. рублей - работников подведомственных учреждений образования.

Дополнительные средства правительство также поручило выделить Министерству финансов на пополнение госзапасов драгоценных металлов и камней. На эти цели до конца года решили выделить ещё 26 млн рублей .

Перераспределили средства и в рамках Национальной академии наук (НАН) Беларуси. Дополнительные деньги выделили на:

международное научно-техническое сотрудничество - 400 тыс.рублей;

фундаментальные научные исследования - 4,5 млн рублей;

на строительство картофелехранилища на 20 тыс. тонн на Толочинском консервном заводе - чуть более 1 млн рублей;

на инфраструктуру белорусской антарктической станции - 1,7 млн рублей.

Часть из этих средств, судя по всему, “перекинут” с других госпрограмм НАН. В частности, правительство поручило урезать расходы на прикладные исследования в области общегосударственной деятельности более чем на 1 млн рублей и 2,7 млн рублей сократило расходы на создание Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли.

Некоторые расходы до конца года урезали и Минспорта, Минтранса, Минобразования и Государственному комитету по науке и технологиям. Кроме того, Совмин поручил Минфину урезать расходы на обслуживание внешнего государственного долга более чем на 28,3 млн рублей .

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