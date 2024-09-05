Совмин Беларуси потребовал выделить Минздраву дополнительно 3 миллиона рублей, урезав расходы на госдолг. Зачем?

Опубликовано: 05.09.2024 10:32 , Обновлено: 05.09.2024

Совет министров Беларуси поручил Министерству финансов в текущем году увеличить расходы республиканского бюджета, предусмотренные для здравоохранения. Согласно постановлению, которое опубликовали на Национальном правовом Интернет-портале, ожидается, что Минздраву дополнительно выделят 3 миллиона белорусских рублей.

Правительство Беларуси решило увеличить финансирование для Министерства здравоохранения на высшее и научно ориентированное образование, говорится в официальном постановлении Совмина.

Планируется, что деньги пойдут на приобретение оборудования и “других основных средств” для Белорусского государственного медицинского университета. При этом в правительстве уточнили, что финансирование увеличат за счёт соответствующего уменьшения расходов республиканского бюджета, которые предусмотрены на обслуживание внешнего государственного долга.

Ранее Telegraf.news писал, что министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев поручил обучить белорусских медиков, в том числе главных врачей, “доброжелательному общению” с пациентами поликлиник. По его словам, аудиозапись разговоров в регистратуре «должна способствовать развитию взаимного уважительного отношения между специалистом и пациентом».

«Аудиозапись должна способствовать» — В Минздраве решили обучить белорусских медиков «доброжелательному общению» с пациентами

Также мы рассказывали, что при посещении центральных районных больниц в Витебской области министр озвучил несколько поручений. Среди прочего Александр Ходжаев потребовал учитывать при составлении графика работы узких врачей-специалистов расписание автобусов, которые ходят в сельские населенные пункты.

Глава Минздрава потребовал согласовать работу белорусских врачей и автобусов. Что предложил делать со справками?