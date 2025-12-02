Минтруда назвало самые востребованные в Беларуси специальности на пятилетку. Бюджетные места в вузах теперь по госзаказу?

Опубликовано: 02.12.2025 10:58 , Обновлено: 02.12.2025

Университеты и колледжи Беларуси будут обязаны формировать количество бюджетных мест для абитуриентов с учётом прогноза потребности экономики в кадрах, который готовит Министерство труда и социальной защиты. Соответствующее постановление правительства вступило в силу 29 ноября.

Авторы документа объяснили нововведения желанием более жестко увязать подготовку специалистов с запросами рынка труда. Чиновники считают, что именно такой подход сделает выпускников более востребованными, а расходы госсредств на образование более эффективными.

Как будет работать новая система?

Совмин поручил Минтруд разрабатывать два ключевых отчёта: баланс трудовых ресурсов и прогноз потребности экономики в различных кадрах. Последний будет формироваться, как заверили в Минтруда, «снизу вверх». Это значит, что чиновники будут проводить выборочные опросы тысяч нанимателей по всей стране. В 2025 году уже сделали такой прогноз на будущие годы, в его основе легли данные от 4,2 тысяч организаций с общим числом работников 780 тысяч человек.

Почему такие документы обязали готовить Минтруда, а не было Белстат, в министерстве не уточнили. Зато известно, что прогноз будет учитывать не только планы компаний по созданию новых рабочих мест, но и острую демографическую проблему – необходимость замещения пенсионеров и сотрудников предпенсионного возраста.

Согласно заявлению Минтруда, в Беларуси уже каждый пятый работник либо пенсионер, либо достиг предпенсионного возраста. Причем наиболее «возрастными» отраслями являются обрабатывающая промышленность, образование, здравоохранение и социальные услуги.

Таким образом, сформированные в Минтруда прогнозы должны стать основой для Министерства образования и учебных заведений при планировании «контрольных цифр приема» – количества бюджетных мест по конкретным специальностям в колледжах и вузах.

Какие самые востребованные специальности?

В Минтруда не стали тянуть и рассказали, какие специальности считают самыми востребованными в Беларуси на ближайшие пять лет:

Обрабатывающая промышленность: наблюдается повышенный спрос на квалифицированных рабочих – станочников, наладчиков, слесарей, электромонтеров, преимущественно с профессионально-техническим образованием. Строительство: сохранится потребность в бетонщиках, каменщиках, сварщиках. IT-сектор: необходимы разработчики и программисты, причем не только для IT-компаний, но и для цифровизации традиционных отраслей. Близок тот час, когда на фермах будут искать не только операторов машинного доения, но и ЭВМ. А если кто-то сможет совмещать, то цены ему не будет. Здравоохранение: стареющее население создает устойчивый спрос на врачей и, особенно, на специалистов по уходу. Технологическое развитие: экономике необходимы инженеры различных профилей – от промышленных до строительных. Образование. Не хватает воспитателей и учителей. Общепит и торговля. Тут все просто - нужно больше продавцов и поваров.

Чиновники считают, что такая система “госзаказа” на кадры может сделать профессиональное образование более прагматичным и снизить дисбаланс на рынке труда. Таким образом, уже в следующем году цифры бюджетных мест по разным специальностям могут быть значительно скорректированы. Но для этого надо дождаться комментария Минобразования.

Ранее Telegraf.news писал, что Белстат отчитался, что рынок труда Беларуси показывает небывалые результаты: уровень безработицы продолжает снижаться и обновил исторический рекорд. В ЕАБР назвали причины происходящего. А мы посмотрели, как белорусы попробовали один способ поиска работы, а потом почти отказались.

Безработица в Беларуси упала до рекордного минимума. В ЕАБР назвали неочевидную причину