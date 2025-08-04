Совмин выделил дополнительные 1,5 млрд рублей на белорусские дороги

Опубликовано: 04.08.2025 07:29 , Обновлено: 04.08.2025

Совет министров решил увеличить финансирование государственной программы "Дороги Беларуси" на 2021-2025 годы. Вместо запланированных ранее 9,9 млрд рублей правительство предполагает потратить на эти цели более 11,4 млрд рублей, то есть властям предстоит дополнительно выделить ещё 1,5 млрд рублей.

Об увеличении финансирования госпрограммы сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций. Новые суммы прописали в постановлении Совета министров от 30 июля 2025 года, которое ещё предстоит опубликовать на Национальном правовом интернет-портале.

Как пояснили в ведомстве, из 11 438 092 453,7 рублей, которые теперь планируется потратить на реализацию программы, из республиканского бюджета будет выделено более 9,4 млрд рублей.

По результатам госпрограммы в 2021-2025 годах должны быть отремонтированы в общей сложности:

текущий ремонт: 5640 км республиканских автомобильных дорог и 7000 погонных метров мостов и путепроводов,

капитальный ремонт 300 км дорог и 3850 погонных метров мостов и путепроводов.

Только в 2025 году планируется выполнить порядка 22% дорожных работ на 6942 км участков республиканских автодорог, которые, по результатам дорожной диагностики за 2024 год, требуют ремонта.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что этим летом Министерство транспорта Беларуси начало публиковать десятки фото в стиле “До и после” с отремонтированными дорогами. В ведомстве объяснили, зачем это делают.

Минтранс Беларуси стал публиковать фото отремонтированных дорог. Зачем?