В ЖКХ отчитались о ремонте 0,36 км2 асфальта в дворах по всему Минску

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Опубликовано: 29.07.2025 12:35 , Обновлено: 29.07.2025

В Минском ЖКХ сообщили, что на данный момент с начала 2025 года отремонтировали 359 770 м2 (0,36 км2) асфальта в минских дворах, из них 226 650 м2 (0,23 км2) — с полной заменой.

В ЖКХ заверили, что для этого снарядили 24 бригады общим количеством 110 человек и собрали 66 единиц техники.













Ранее Telegraf.news писал, что министерство транспорта Беларуси начало публиковать десятки фото в стиле “До и после” с отремонтированными дорогами. В ведомстве объяснили, зачем это делают.

«Дороги Беларуси. Мы открываем проект, посвященный теме ремонта республиканских автомагистралей нашей страны», — сообщили в Минтрансе, уточнив, что лето — самое важное время для ремонта трасс.

Минтранс Беларуси стал публиковать фото отремонтированных дорог. Зачем?

Тем временем, министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов рассказал на заседании нижней палаты парламента, куда пошли деньги, собранные в государственный дорожный Фонд в 2024 году.

Депутат Михаил Оксенюк из Гродно, спросил: «Уважаемый Юрий Михайлович, мы услышали из Вашего доклада, что значительная часть средств государственного бюджета направлена в интересах государственно-дорожного фонда. Скажите, в каких целях расходуются средства государственного дорожного фонда?»

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