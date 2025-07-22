Минтранс Беларуси стал публиковать фото отремонтированных дорог. Зачем?

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Опубликовано: 22.07.2025 09:55 , Обновлено: 22.07.2025

Министерство транспорта Беларуси начало публиковать десятки фото в стиле "До и после" с отремонтированными дорогами. В ведомстве объяснили, зачем это делают.

“Дороги Беларуси. Мы открываем проект, посвященный теме ремонта республиканских автомагистралей нашей страны”, - сообщили в Минтранса, уточнив, что лето - самое важное время для ремонта трасс.





















В министерстве пообещали, что в 2025 году отремонтировать более 1,5 тыс. км . Причем за первое полугоде починили более 700 км. Ремонт дорог, по данным Минтранса, включает как обновление покрытия, обочин, нанесение дорожной разметки, так и замену знаков (если необходимо).

Кстати, ранее в Минтрансе рассказали, что на всю пятилетку запланировали ремонт 25 тысяч км дорог (не только республиканского значения) и более 500 мостов. А это примерно по 5 000 километров дорог ежегодно и по 100 мостов в год.

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“Видим большие перспективы по наращиванию ремонта и реконструкции. В следующей пятилетке планируем восстановить порядка 25 тысяч км дорог и более 500 мостов”, - заявил заместитель начальника главного управления автомобильных дорог Минтранса Беларуси Сергей Леончик в марте этого года.

Ранее Telegraf.news писал, что немало белорусских автолюбителей жалуются на состояние дорог, в частности их колейность. Главным образом, в Минске и на выездах, а также на многих трассах, особенно М-ках.

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