Минздрав закрыл частный медцентр в Минске

Опубликовано: 25.10.2023 13:05 , Обновлено: 25.10.2023

В Министерстве здравоохранения Беларуси 25 октября объявили о прекращении лицензии на медицинскую деятельность в частном медицинском центре в Минске ООО «Внуки Гиппократа».

В ведомстве назвали следующие причины:

“грубые нарушения лицензионных требований и условий в части отсутствия договоров на техническое обслуживание медицинской техники”;

“факты невыполнения клинических протоколов диагностики и лечения, утвержденных Минздравом”;

“нарушения в проведении медицинских осмотров, организации и проведении экспертизы временной нетрудоспособности”;

“нарушения в организации и оказании неотложной медицинской помощи”;

“нарушения в сфере обращения лекарственных средств, а именно ненадлежащего их хранения; санитарно-эпидемиологических требований, санитарных норм, правил и гигиенических нормативов”;

“факты недостоверности в представленных ООО “Внуки Гиппократа” сведениях в Минздрав, необходимых (имеющих значение) для принятия решения о предоставлении лицензии”.

В Минздраве заявили, что названные нарушения могут “причинить вред государственным или общественным интересам, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан или создать угрозу причинения такого вреда”.

Медцентр “Внуки Гиппократа”, который находится в Минске по адресу Городской Вал, 8, оказывал услуги гинекологии, оториноларингологии, неврологии, УЗИ, массажа, дерматологии, терапии, физиотерапии, функциональной диагностики, психотерапии и другие. Там ситуацию пока никак не комментировали.

Ранее Телеграф писал, что Министерство здравоохранения отозвало лицензию частного медицинского центра “Новое зрение”, который специализировался на оказании офтальмологической помощи. В Минздраве обвинили руководство клиники в подлоге документов. В самом медцентре пояснили, что причиной стало “нарушение лицензионных требований при подаче документов, якобы допущенное 13 лет назад”.

Минздрав отозвал лицензию у частного медцентра «Новое зрение». Что будет с клиентами и врачами?