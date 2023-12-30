Совмин предложил «Беларусбанку» выдавать белорусам до 12 тыс. рублей кредита под 4%. На какие товары?

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Опубликовано: 30.12.2023 14:12 , Обновлено: 30.12.2023

Совет министров предложил "Беларусбанку" в 2024 году выдавать белорусам кредиты на потребительские нужды под 4% годовых на товары отечественного производства. Этот шаг в правительстве аргументировали необходимостью "развития розничной торговли". Узнали, на что именно можно взять льготный кредит.

Согласно постановлению Совмина №992 “О потребительском кредитовании, которое опубликовали на Национальном правовом интернет-портале 30 декабря, кредиты под такой низкий процент годовых предлагается выдавать на три года в безналичном порядке.

Общая сумма кредитов под 4% годовых, на которую могут рассчитывать белорусы в 2024 году, по решению правительства, не должна превышать 300 базовых величин. Поскольку с 1 января базовая величина вырастет до 40 рублей, то максимальная общая сумма пока будет составлять 12 тыс. рублей.

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В постановлении Совмина прописан перечень товаров, которые можно приобрести на условиях льготного кредитования:

велосипеды, мопеды и мотовелосипеды, мотоциклы, мотороллеры (ООО «МВЗ»);

телевизоры (ОАО «ВИТЯЗЬ», унитарное предприятие «ЗЭБТ Горизонт»);

мотоблоки, мини-трактоы (ОАО «МТЗ»);

мебель (ЗАО «МОЛОДЕЧНОМЕБЕЛЬ», ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев», ОАО «Борисовский ДОК», ОАО «Борисовдрев», ОАО «Витебскдрев», ОАО «Гомельдрев», ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс», ОАО «Ивацевичдрев», ОАО «Лидастройматериалы», ОАО «Лидская мебельная фабрика», ОАО «МИНСКПРОЕКТМЕБЕЛЬ», ОАО «Могилевдрев», ОАО «Мозырский ДОК», ОАО «Мостовдрев», ОАО «Новосверженский лесозавод», ОАО «Речицадрев», ОАО «Слониммебель», ОАО «Стройдетали», ОАО «ФанДОК», ООО «Домостроение», РУП «Завод газетной бумаги», СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», унитарное предприятие «Ружанская мебельная фабрика»);

холодильники и морозильники, стиральные машины (ЗАО «Атлант»);

кухонные машины (ОАО «Амкодор-Белвар»);

микроволновые печи (унитарное предприятие «ЗЭБТ Горизонт»);

газовые или электрические плиты, посудомоечные машины (СП ОАО «Брестгазоаппарат»);

керамическая плитка (ОАО «Березастройматериалы», ОАО «КЕРАМИН»);

санитарно-техническое оборудование (ОАО «КЕРАМИН», СП «Белюкс ЛТД»).

Контролировать выполнение данного постановления правительство поручило Министерству антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

Ранее Телеграф сообщил, что Нацбанк Беларуси опубликовал расчетные величины стандартного риска (РВСР), которые вступят в силу с 1 января 2024 года. Эти цифры могут повлиять на проценты по кредитам, которые банки выдают как физлицам, так и предприятиям и ИП.

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