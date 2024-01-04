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Совмин определил 23 района Беларуси с «напряженной ситуацией на рынке труда»

Совмин определил 23 района Беларуси с «напряженной ситуацией на рынке труда»
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Совет министров определил перечень "территорий с напряженной ситуацией на рынке труда в 2024 году". В список, опубликованный 4 января на Национальном правовом интернет-портале, попали 23 района Беларуси.

Данный перечень правительство ежегодно составляет в соответствии с требованием президентского Декрета “О содействии занятости населения” при формировании параметров прогноза социально-экономического развития страны. Однако, в открытый доступ последние три года этот список не выкладывали.

По данным на 2020 год, в Беларуси насчитывалось 29 “проблемных” территорий - 28 районов и город Бобруйск. Примечательно, что многие из них “перекочевали” в список 2024 года. Как правило, правительство требует от местных властей предпринимать “дополнительные меры в области содействия занятости населения” в таких регионах.

Согласно нынешнему постановлению Совмина, наиболее проблемная обстановка на рынке труда складывается сейчас в Витебской области. Из 21 районов области “напряженная ситуация” в 8:

  • Бешенковичский,
  • Верхнедвинский,
  • Поставский,
  • Россонский,
  • Сенненский,
  • Ушачский,
  • Чашникский,
  • Шумилинский.

Чуть позитивнее обстановка в Могилевской области: из 21 районов правительство проблемными назвало 7:

  • Дрибинский,
  • Кличевский,
  • Краснопольский,
  • Могилевский,
  • Мстиславский,
  • Осиповичский,
  • Чериковский районы.

В Гомельской области “территориями с напряженной ситуацией” признали 4 района:

  • Ельский,
  • Наровлянский,
  • Речицкий,
  • Хойникский.

Кроме того, в списке Совмина - два района Брестской области (Ивацевичский и Малоритский) и по одному в Гродненской (Дятловский) и Минской областях (Вилейский).

Ранее Телеграф сообщал, белорусские парламентарии решили “использовать для развития экономики Беларуси миграционный ресурс”. Об этом 7 апреля рассказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и нацбезопасности Сергей Рачков.

В Совете Республики решили развивать экономику с помощью мигрантов

Тем временем министр труда Беларуси Ирина Костевич заявила, что белорусская служба занятости развивается “в ногу со временем”, а потому белорусам не обязательно туда обращаться. Она предложила другой вариант поиска работы.

Министр труда посоветовала безработным белорусам не ходить в службы занятости. А что делать?

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