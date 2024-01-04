Совмин определил 23 района Беларуси с «напряженной ситуацией на рынке труда»

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Опубликовано: 04.01.2024 10:23 , Обновлено: 04.01.2024

Совет министров определил перечень "территорий с напряженной ситуацией на рынке труда в 2024 году". В список, опубликованный 4 января на Национальном правовом интернет-портале, попали 23 района Беларуси.

Данный перечень правительство ежегодно составляет в соответствии с требованием президентского Декрета “О содействии занятости населения” при формировании параметров прогноза социально-экономического развития страны. Однако, в открытый доступ последние три года этот список не выкладывали.

По данным на 2020 год, в Беларуси насчитывалось 29 “проблемных” территорий - 28 районов и город Бобруйск. Примечательно, что многие из них “перекочевали” в список 2024 года. Как правило, правительство требует от местных властей предпринимать “дополнительные меры в области содействия занятости населения” в таких регионах.

Согласно нынешнему постановлению Совмина, наиболее проблемная обстановка на рынке труда складывается сейчас в Витебской области. Из 21 районов области “напряженная ситуация” в 8:

Бешенковичский,

Верхнедвинский,

Поставский,

Россонский,

Сенненский,

Ушачский,

Чашникский,

Шумилинский.

Чуть позитивнее обстановка в Могилевской области: из 21 районов правительство проблемными назвало 7:

Дрибинский,

Кличевский,

Краснопольский,

Могилевский,

Мстиславский,

Осиповичский,

Чериковский районы.

В Гомельской области “территориями с напряженной ситуацией” признали 4 района:

Ельский,

Наровлянский,

Речицкий,

Хойникский.

Кроме того, в списке Совмина - два района Брестской области (Ивацевичский и Малоритский) и по одному в Гродненской (Дятловский) и Минской областях (Вилейский).

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Тем временем министр труда Беларуси Ирина Костевич заявила, что белорусская служба занятости развивается “в ногу со временем”, а потому белорусам не обязательно туда обращаться. Она предложила другой вариант поиска работы.

Министр труда посоветовала безработным белорусам не ходить в службы занятости. А что делать?