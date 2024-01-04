Совмин определил 23 района Беларуси с «напряженной ситуацией на рынке труда»
Совет министров определил перечень "территорий с напряженной ситуацией на рынке труда в 2024 году". В список, опубликованный 4 января на Национальном правовом интернет-портале, попали 23 района Беларуси.
Данный перечень правительство ежегодно составляет в соответствии с требованием президентского Декрета “О содействии занятости населения” при формировании параметров прогноза социально-экономического развития страны. Однако, в открытый доступ последние три года этот список не выкладывали.
По данным на 2020 год, в Беларуси насчитывалось 29 “проблемных” территорий - 28 районов и город Бобруйск. Примечательно, что многие из них “перекочевали” в список 2024 года. Как правило, правительство требует от местных властей предпринимать “дополнительные меры в области содействия занятости населения” в таких регионах.
Согласно нынешнему постановлению Совмина, наиболее проблемная обстановка на рынке труда складывается сейчас в Витебской области. Из 21 районов области “напряженная ситуация” в 8:
- Бешенковичский,
- Верхнедвинский,
- Поставский,
- Россонский,
- Сенненский,
- Ушачский,
- Чашникский,
- Шумилинский.
Чуть позитивнее обстановка в Могилевской области: из 21 районов правительство проблемными назвало 7:
- Дрибинский,
- Кличевский,
- Краснопольский,
- Могилевский,
- Мстиславский,
- Осиповичский,
- Чериковский районы.
В Гомельской области “территориями с напряженной ситуацией” признали 4 района:
- Ельский,
- Наровлянский,
- Речицкий,
- Хойникский.
Кроме того, в списке Совмина - два района Брестской области (Ивацевичский и Малоритский) и по одному в Гродненской (Дятловский) и Минской областях (Вилейский).
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