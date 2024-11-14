Как избежать переплат за воду? На "Минскводоканале" посоветовали обратить внимание на 3 вещи

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Опубликовано: 14.11.2024 15:12 , Обновлено: 14.11.2024

Заместитель начальника абонентского района №1 Центра по расчётам с потребителями «Водосбыт» предприятия «Минскводоканал» Светлана Никифоренко рассказала о трёх вещах, которые периодически нужно проверять, если не хотите увидеть в жировке неприятный сюрприз. Речь идёт о неисправности счётчиков.

По словам специалиста, некоторые белорусы даже не подозревают, что с водомерами что-то не так. Всё обнаруживается тогда, когда на почту приходит жировка с весьма неожиданными цифрами, которые способы ударить по семейному бюджету. Чтобы не оказаться в категории «неправильных» потребителей услуг водоснабжения и канализации, Никифоренко посоветовала обратить внимание минимум на три показателя.

Она отметила, что фактические показания индивидуальных счётчиков искажают, например, повреждение пломбы или нарушение герметичности крышки. Не исключила эксперт и другие возможные причины, из-за которых устройство способно выйти из строя и “накрутить” больше, чем нужно, передало агентство “Минск-Новости”.

Также в её практике были случаи, когда в квартирах устанавливали бойлеры и псевдобиде. При их неправильной эксплуатации возможны перетоки воды: использованную горячую счётчик фиксирует как холодную, и наоборот. Такие же перетоки воды могут происходить из-за изношенных картриджей в смесителях.

“При обнаружении таких фактов следует незамедлительно обратиться в кол-центр ЦРП «Водосбыт» по номеру 119 и вызвать специалиста для замены повреждённого счетчика. Он приедет в согласованное заранее время для обследования и замены водомеров на исправные из подменного фонда предприятия”, — подчеркнула специалист.

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Кроме того, мы рассказывали, что унитарное предприятие “Мингаз” сообщило о “поэтапном переводе” потребителей в единую систему начисления ЖКУ — АИС «Расчёт-ЖКУ». Ожидается, что наряду с уже привычным способом оплаты через ЕРИП появится дополнительный. Для этого минчанам нужно воспользоваться немного другим путём при оплате услуг через Интернет-банкинг.

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