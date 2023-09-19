Минздрав изменил надбавки медикам. Кому и сколько будут доплачивать с 1 октября?

💼 Официально

Опубликовано: 19.09.2023 08:09 , Обновлено: 19.09.2023

Министерство здравоохранения изменило размеры стимулирующих выплат для некоторых медицинских работников, а для некоторых - ввело новые доплаты. Врачам каких специальностей положены новые выплаты и на сколько вырастет прибавка к зарплатам с 1 октября?

Согласно новому постановлению Минздрава, которое на днях было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, в 1,5 раза должна вырасти надбавка, положенная за “особенности профессиональной деятельности” медицинским работникам с высшим немедицинским образованием. К ним относятся следующие специалисты:

психологи,

биологи,

энтомологи,

физики,

химики,

физиологи,

инструкторы-методисты физической реабилитации,

инструкторы-методисты по эрготерапии,

инструкторы-методисты по адаптивной физической культуре,

зоологи.

С 1 октября они могут рассчитывать на прибавку к зарплате в размере 150% от оклада (ранее они могли получать лишь 100% от оклада).

Аналогичную надбавку Минздрав ввел для врачей-реабилитологов, однако, её размер более скромный - всего 50% от оклада.

Кроме того, в новом постановлении ведомства прописали надбавки, которые врачам-бюджетникам могут выплачивать за сложность и напряженность работы. Как следует из текста документа, её размер будет зависеть от статуса медучреждения, в котором они работают.

Самые большие доплаты - в 120% от оклада - положены бюджетным организациям, которые подчиняются или входят в систему Минздрава и содержатся за счет средств республиканского бюджета, а также бюджетных организаций Минска, на базе которых функционируют республиканские центры. Для работников областных больниц, межрайонных и межрегиональных центров эта доплата не может превышать 100% от оклада, для районных больниц - не более 80% от оклада.

Напомним, с 1 июля 2022 года медицинским работникам отменили “ковидные” надбавки, а вместо них пообещали ввести новые “стимулирующие выплаты”. В частности, установили новую дифференцированную надбавку, которая зависит от сложности и интенсивности выполняемой работы.

Новость Телеграф

С 1 сентября этого года новые надбавки появились и у белорусских педагогов. В частности, теперь им должны доплачивать за классное руководство или кураторство учебной группы.

Минобразования определилось с надбавками учителям. Кому и сколько назначат с 1 сентября?