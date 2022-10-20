Совмин приказал повысить зарплаты бюджетникам за счет резервных фондов

Опубликовано: 20.10.2022 10:42 , Обновлено: 20.10.2022

Совет Министров принял постановление № 702 от 18 октября 2022 года «Об использовании средств». В нем правительство приказало властям поднять зарплаты бюджетникам и государственным служащим за счет резервных фондов.

Как сказано в документе, местным исполнительным и распорядительным органам нужно выделить для повышения зарплаты деньги из своих резервных фондов, которые сформированы в бюджетах областного и базового территориальных уровней.

Также из средств резервных фондов планируют поднять зарплаты сотрудникам МЧС.

Кроме того, согласно постановлению, местные власти могут направлять средства резервных фондов «в том числе путем передачи межбюджетных трансфертов в нижестоящие бюджеты».

Документ вступил в силу со дня его принятия. Его подписал первый заместитель премьер-министра Николай Снопков.

Напомним, ранее в Министерстве труда и социальной защиты пообещали, что в ноябре у работников бюджетной сферы зарплата вырастет в среднем на 12 рублей.

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В свою очередь заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Ярошевич заявил 17 октября в эфире гостелеканала “Беларусь 1”, что в этом году реальные зарплаты белорусов не вырастут. В правительстве надеются, что к концу года они уйдут из минуса, в котором находятся сейчас, и сравняются с прошлогодними. Но произойти это может только в случае снижения инфляции.

В Минэкономики сказали, какая реальная зарплата будет у белорусов к концу 2022 года