Совмин предложил запретить таким белорусам работать как ИП в течение 3 лет. В чем нюанс?

Опубликовано: 27.02.2025 08:48 , Обновлено: 27.02.2025

Совет министров Беларуси предложил изменить действующие ограничения для индивидуальных предпринимателей (ИП). Если новый законопроект будет принят правительством, при определённых условиях белорусам будет запрещено работать в статусе ИП в течение 3 лет. Журналисты Telegraf.news разобрались в нюансах.

Ограничения на работу в статусе индивидуального предпринимателя в Беларуси существует и сейчас. Они возникают в том случае, если совокупный размер доходов или валовой выручки от осуществления предпринимательской деятельности в течение календарного года превысил 500 тыс. рублей. В этом случае законодательство вводит запрет на предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Открыть юрлицо бывший предприниматель обязан с 1 января календарного года, следующего за календарным годом, в котором образовалось такое превышение, разъясняли в прошлом году в Министерстве по налогам и сборам.

В новом же законопроекте, который на днях был выложен на Национальном правовом интернет-портале, условия ограничений предлагается изменить. В данной статье Совмин чётко прописал период действия такого запрета - три календарных года , начиная с 1 января того года, который следует за календарным годом, в котором образовалось превышение.

Лимит доходов белорусов в статусе ИП при этом правительство предложило оставить неизменным - 500 тыс. рублей .

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Если законопроект будет принят правительством, новые условия ограничений будут распространяться на тех предпринимателей, которые работали в статусе ИП с 1 января 2024 года.

Ранее Telegraf.news рассказал, каков минимальный размер ежемесячных выплат от государства, на которые могут рассчитывать индивидуальные предприниматели в Беларуси после выхода на пенсию. Точную сумму в начале этого года назвали в Министерстве труда и социальной защиты. Там подробно рассказали, от каких параметров зависит размер пенсии белорусских ИП и как на размер пенсии могут повлиять сами белорусы до выхода на заслуженный трудовой отдых.

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