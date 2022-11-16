Совмин предложил повысить минималку в Беларуси сразу на 77 рублей. Когда?

Опубликовано: 16.11.2022 15:48 , Обновлено: 16.11.2022

В министерстве труда Беларуси сообщили, что правительство внесло на рассмотрение Национальному совету по трудовым и социальным вопросам предложение об повышении минимальной заработной платы с 1 января 2023 года до 554 рублей.

Минималка растет сразу на 21,2% по сравнению с январем 2022 года. Национальный совет данное предложение поддержал. Напомним, что за октябрь 2022 года размер МЗП вырос на целых 88 копеек и составил 483,17 рубля. Таким образом рост минималки в январе следующего года составит 77 рублей.

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Ранее Телеграф сообщил, что В министерстве труда Беларуси сообщили, что за октябрь 2022 года размер месячной минимальной заработной платы составил 483 рубля 17 копеек. Таким образом, она выросла на 88 копеек, или на 0,18%.

В Беларуси минимальная зарплата выросла на 88 копеек