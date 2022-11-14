В Беларуси минимальная зарплата выросла на 88 копеек

Опубликовано: 14.11.2022 10:51 , Обновлено: 14.11.2022

В министерстве труда Беларуси сообщили, что за октябрь 2022 года размер месячной минимальной заработной платы составил 483 рубля 17 копеек. Таким образом, она выросла на 88 копеек, или на 0,18%.

Размер минимальной зарплаты устанавливается раз в год, однако в течение года сумма может индексироваться. В 2022 году начисленная минималка росла несколько раз.

Так, в январе минимальную зарплату установили на уровне 457 рублей, что означало ее рост на 9,3%. Однако уже в марте минималка была проиндексирована на 5% до 479,83 рубля. В апреле она выросла на 0,23% (489,96), а в июне - на 0,27% (482,29).

Ранее Телеграф сообщил, что Белстат опубликовал данные по начисленной средней заработной плате белорусов в сентябре 2022 г. Эксперты проекта «Нашы грошы» проанализировали их и рассказали, у кого получки стали меньше по сравнению с августом, а у кого, наоборот выросли.

У кого из белорусов зарплаты в сентябре выросли, а у кого — упали? Данные Белстата