Насколько кредиты для белорусов подорожают с января? Нацбанк ввел новые РВСР

Опубликовано: 24.12.2023 13:57 , Обновлено: 24.12.2023

Нацбанк Беларуси опубликовал расчетные величины стандартного риска (РВСР), которые вступят в силу с 1 января 2024 года. Эти цифры могут повлиять на проценты по кредитам, которые банки выдают как физлицам, так и предприятиям и ИП.

В Нацбанке [link href=“https://www.nbrb.by/finsector/financialstability/macroprudentialregulation/raschetnye-velichiny-standartnogo-riska” rel=“noopener” target=“_blank”] решили [/link], что с нового года РВСР для простых белорусов составит 16,44%, а для предприятий - 11,26%. В декабре же ещё действуют прежние пороги: 15,25% для физлиц и 10,99% для юрлиц.

Что такое РВСР?

Ещё с 2019 года Нацбанк ввел систему мер, которая должна снизить риски для банков, которые чрезмерно рискуют, раздавая кредиты налево и направо по сниженным ставкам. Ведь такое поведение может привести к системному риску банкротства кредитных банковских заведений.

Среди таких мер оказались и расчетные величины стандартного риска, рассчитываемые Нацбанком, и на которые белорусские банки должны ориентироваться при расчете процентов на кредиты, которые выдают белорусам.

[info_b]РВСР рассчитываются Национальным банком не реже одного раза в три месяца на основе средних процентных ставок, установленных семью системно значимыми банками за месяц, предшествующий месяцу расчета. Однако в последнее время главный банк Беларуси зачастил и меняет РВСР каждый месяц. [/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что РВСР выросли этой осенью. В Национальном банке Беларуси 27 ноября сообщили об утверждении значений расчетных величин стандартного риска (РВСР) на декабрь 2023 года:

для физических лиц — 15,25% годовых (в ноябре была 14,61% годовых);

для юридических лиц — 10,99% годовых (в ноябре была 10,82% годовых).

Таким образом, только за три месяца рекомендуемая ставка по кредитам от Нацбанка выросла на 1,63%.

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