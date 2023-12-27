Совмин постановил производить в Беларуси больше виски и текилы и меньше плодово-ягодных. А что с водкой?
Правительство Беларуси опубликовало постановление №897, которое было подписано ещё 20 декабря и в котором установлены квоты на производство алкоголя в стране на 2024 год.
Согласно документу, в Беларуси планируют значительно сократить производство плодово-ягодных вин, но нарастить производство виски. Шампанское решили разливать в тех же количествах, а вот водки и ликеро-водочных изделий - меньше.
Вот как выглядят изменения квот производства алкоголя на 2024 год:
|Напиток
|Количество (тыс. дал)
|Изменение
|Спирт-сырец из пищевого сырья
|1,13 млн дал
|(на 40 тыс. дал меньше)
|Спирт ректификованный из пищевого сырья
|8,465 млн дал
|(без изменений)
|Водка и ликеро-водочные изделия
|10,54 млн дал
|(-503,7 тыс. дал)
|Фруктовая водка
|7,5 тыс. дал
|(без изменений)
|Виноградная водка
|5,5 тыс. дал
|(+3 тыс. дал)
|Фруктово-ягодные натуральные вина
|5,183 млн дал
|(-308 тыс. дал)
|Крепленые плодовые вина
|2,524 млн дал
|(-963 тыс. дал)
|Советское шампанское и другие игристые вина
|2,1 млн дал
|(без изменений)
|Виноградные вина
|4,031 млн дал
|(+85 тыс. дал)
|Коньяк
|930 тыс. дал
|(+235 тыс. дал)
|Бренди
|177 тыс. дал
|(-4 тыс. дал)
|Виски
|397 тыс. дал
|(+80,5 тыс. дал)
|Ром
|44,5 тыс. дал
|(+13,5 тыс. дал)
|Текила
|18,5 тыс. дал
|(+4,5 тыс. дал)
|Кальвадос
|13 тыс. дал
|(без изменений)
|Непищевой спирт
|1 млн дал
|(без изменений)
|Винный виноградный кулер
|200 тыс. дал
|(без изменений)
|Крепкие спиртные напитки
|1,5107 тыс. дал
|(+6,7 тыс. дал)
|Спиртные напитки из зернового сырья
|263 тыс. дал
|(+8 тыс. дал)
|Крепкие фруктовые напитки
|2 тыс. дал
|(-2,5 тыс. дал)
|Коктейльные напитки
|2 тыс. дал
|(без изменений)
|Коньячные напитки
|4 тыс. дал
|(+1 тыс. дал)
|Винные напитки
|82 тыс. дал
|(+52 тыс. дал)
|Фрукты во фруктовом вине
|2 тыс. дал
|(без изменений)
|Лекарственные антисептики
|245 тыс. дал
|(-15 тыс. дал)
|Ветеринарные антисептики
|5 тыс. дал
|(без изменений)
|Дезинфицирующие средства
|257 тыс. дал
|(-58,5 тыс. дал)
Ранее Телеграф сообщил, что депутаты приняли в первом чтении законопроект «Об изменении законов по вопросам производства и оборота алкогольной продукции». Решили, что ввоз алкоголя должен быть государственным делом. Но случаи исключения тоже предусмотрели. Изменения запланировали внести и для производителей оригинальных алкогольных напитков.
Депутаты решили, что только государство может ввозить в Беларусь алкоголь. Но будут исключения?
А ещё раньше, Совет министров Беларуси принял постановление №964 от 30 декабря 2022 года «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам продажи товаров». Согласно нему магазинам запретили выкладывать алкоголь в прикассовой зоне. Но есть исключения.
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