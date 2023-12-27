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Совмин постановил производить в Беларуси больше виски и текилы и меньше плодово-ягодных. А что с водкой?

Совмин постановил производить в Беларуси больше виски и текилы и меньше плодово-ягодных. А что с водкой?
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Правительство Беларуси опубликовало постановление №897, которое было подписано ещё 20 декабря и в котором установлены квоты на производство алкоголя в стране на 2024 год.

Согласно документу, в Беларуси планируют значительно сократить производство плодово-ягодных вин, но нарастить производство виски. Шампанское решили разливать в тех же количествах, а вот водки и ликеро-водочных изделий - меньше.

Новость Телеграф

Вот как выглядят изменения квот производства алкоголя на 2024 год:

НапитокКоличество (тыс. дал)Изменение
Спирт-сырец из пищевого сырья1,13 млн дал(на 40 тыс. дал меньше)
Спирт ректификованный из пищевого сырья8,465 млн дал(без изменений)
Водка и ликеро-водочные изделия10,54 млн дал(-503,7 тыс. дал)
Фруктовая водка7,5 тыс. дал(без изменений)
Виноградная водка5,5 тыс. дал(+3 тыс. дал)
Фруктово-ягодные натуральные вина5,183 млн дал(-308 тыс. дал)
Крепленые плодовые вина2,524 млн дал(-963 тыс. дал)
Советское шампанское и другие игристые вина2,1 млн дал(без изменений)
Виноградные вина4,031 млн дал(+85 тыс. дал)
Коньяк930 тыс. дал(+235 тыс. дал)
Бренди177 тыс. дал(-4 тыс. дал)
Виски397 тыс. дал(+80,5 тыс. дал)
Ром44,5 тыс. дал(+13,5 тыс. дал)
Текила18,5 тыс. дал(+4,5 тыс. дал)
Кальвадос13 тыс. дал(без изменений)
Непищевой спирт1 млн дал(без изменений)
Винный виноградный кулер200 тыс. дал(без изменений)
Крепкие спиртные напитки1,5107 тыс. дал(+6,7 тыс. дал)
Спиртные напитки из зернового сырья263 тыс. дал(+8 тыс. дал)
Крепкие фруктовые напитки2 тыс. дал(-2,5 тыс. дал)
Коктейльные напитки2 тыс. дал(без изменений)
Коньячные напитки4 тыс. дал(+1 тыс. дал)
Винные напитки82 тыс. дал(+52 тыс. дал)
Фрукты во фруктовом вине2 тыс. дал(без изменений)
Лекарственные антисептики245 тыс. дал(-15 тыс. дал)
Ветеринарные антисептики5 тыс. дал(без изменений)
Дезинфицирующие средства257 тыс. дал(-58,5 тыс. дал)

Ранее Телеграф сообщил, что депутаты приняли в первом чтении законопроект «Об изменении законов по вопросам производства и оборота алкогольной продукции». Решили, что ввоз алкоголя должен быть государственным делом. Но случаи исключения тоже предусмотрели. Изменения запланировали внести и для производителей оригинальных алкогольных напитков.

Депутаты решили, что только государство может ввозить в Беларусь алкоголь. Но будут исключения?

А ещё раньше, Совет министров Беларуси принял постановление №964 от 30 декабря 2022 года «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам продажи товаров». Согласно нему магазинам запретили выкладывать алкоголь в прикассовой зоне. Но есть исключения.

Совмин Беларуси запретил магазинам размещать алкоголь на кассах

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