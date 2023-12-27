Совмин постановил производить в Беларуси больше виски и текилы и меньше плодово-ягодных. А что с водкой?

Опубликовано: 27.12.2023 09:02 , Обновлено: 27.12.2023

Правительство Беларуси опубликовало постановление №897, которое было подписано ещё 20 декабря и в котором установлены квоты на производство алкоголя в стране на 2024 год.

Согласно документу, в Беларуси планируют значительно сократить производство плодово-ягодных вин, но нарастить производство виски. Шампанское решили разливать в тех же количествах, а вот водки и ликеро-водочных изделий - меньше.

Новость Телеграф

Вот как выглядят изменения квот производства алкоголя на 2024 год:

Напиток Количество (тыс. дал) Изменение Спирт-сырец из пищевого сырья 1,13 млн дал (на 40 тыс. дал меньше) Спирт ректификованный из пищевого сырья 8,465 млн дал (без изменений) Водка и ликеро-водочные изделия 10,54 млн дал (-503,7 тыс. дал) Фруктовая водка 7,5 тыс. дал (без изменений) Виноградная водка 5,5 тыс. дал (+3 тыс. дал) Фруктово-ягодные натуральные вина 5,183 млн дал (-308 тыс. дал) Крепленые плодовые вина 2,524 млн дал (-963 тыс. дал) Советское шампанское и другие игристые вина 2,1 млн дал (без изменений) Виноградные вина 4,031 млн дал (+85 тыс. дал) Коньяк 930 тыс. дал (+235 тыс. дал) Бренди 177 тыс. дал (-4 тыс. дал) Виски 397 тыс. дал (+80,5 тыс. дал) Ром 44,5 тыс. дал (+13,5 тыс. дал) Текила 18,5 тыс. дал (+4,5 тыс. дал) Кальвадос 13 тыс. дал (без изменений) Непищевой спирт 1 млн дал (без изменений) Винный виноградный кулер 200 тыс. дал (без изменений) Крепкие спиртные напитки 1,5107 тыс. дал (+6,7 тыс. дал) Спиртные напитки из зернового сырья 263 тыс. дал (+8 тыс. дал) Крепкие фруктовые напитки 2 тыс. дал (-2,5 тыс. дал) Коктейльные напитки 2 тыс. дал (без изменений) Коньячные напитки 4 тыс. дал (+1 тыс. дал) Винные напитки 82 тыс. дал (+52 тыс. дал) Фрукты во фруктовом вине 2 тыс. дал (без изменений) Лекарственные антисептики 245 тыс. дал (-15 тыс. дал) Ветеринарные антисептики 5 тыс. дал (без изменений) Дезинфицирующие средства 257 тыс. дал (-58,5 тыс. дал)

Ранее Телеграф сообщил, что депутаты приняли в первом чтении законопроект «Об изменении законов по вопросам производства и оборота алкогольной продукции». Решили, что ввоз алкоголя должен быть государственным делом. Но случаи исключения тоже предусмотрели. Изменения запланировали внести и для производителей оригинальных алкогольных напитков.

Депутаты решили, что только государство может ввозить в Беларусь алкоголь. Но будут исключения?

А ещё раньше, Совет министров Беларуси принял постановление №964 от 30 декабря 2022 года «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам продажи товаров». Согласно нему магазинам запретили выкладывать алкоголь в прикассовой зоне. Но есть исключения.

Совмин Беларуси запретил магазинам размещать алкоголь на кассах