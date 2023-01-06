Совмин Беларуси запретил магазинам размещать алкоголь на кассах
Совет министров Беларуси принял постановление №964 от 30 декабря «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам продажи товаров». Согласно нему магазинам запретили выкладывать алкоголь в прикассовой зоне. Но есть исключения.
Так, торговым точкам нельзя будет размещать алкоголь на кассах (в месте проведения расчетов с покупателями), а также на полках (торговом оборудовании), которые прилегают к ним.
Но это не касается:
- специализированных и фирменных магазинов по продаже алкоголя;
- магазинов беспошлинной торговли;
- магазинов и павильонов с торговой площадью менее 400 кв м, магазинов, расположенных в сельской местности;
- автолавок;
- общепита.
Также в постановлении прописано, что магазины при продаже государственной символики должны будут выкладывать ее отдельно от других товаров и подписывать надписью «Государственная символика».
Документ вступит в силу с 22 января 2023 г, сообщили на Национальном правовом интернет-портале. Пока текста постановления в открытом доступе нет.
Отметим, что обсуждение этого постановления открыли на правовом форуме Беларуси еще в начале августа 2022 года. Тогда же авторы проекта предлагали ввести запрет продажи весового творога и масла сливочного на рынках. Однако внесли ли его в документ, пока неизвестно.