Совмин Беларуси запретил магазинам размещать алкоголь на кассах

Опубликовано: 06.01.2023 14:42 , Обновлено: 06.01.2023

Совет министров Беларуси принял постановление №964 от 30 декабря «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам продажи товаров». Согласно нему магазинам запретили выкладывать алкоголь в прикассовой зоне. Но есть исключения.

Так, торговым точкам нельзя будет размещать алкоголь на кассах (в месте проведения расчетов с покупателями), а также на полках (торговом оборудовании), которые прилегают к ним.

Но это не касается:

специализированных и фирменных магазинов по продаже алкоголя;

магазинов беспошлинной торговли;

магазинов и павильонов с торговой площадью менее 400 кв м, магазинов, расположенных в сельской местности;

автолавок;

общепита.

Также в постановлении прописано, что магазины при продаже государственной символики должны будут выкладывать ее отдельно от других товаров и подписывать надписью «Государственная символика».

Документ вступит в силу с 22 января 2023 г, сообщили на Национальном правовом интернет-портале. Пока текста постановления в открытом доступе нет.

Отметим, что обсуждение этого постановления открыли на правовом форуме Беларуси еще в начале августа 2022 года. Тогда же авторы проекта предлагали ввести запрет продажи весового творога и масла сливочного на рынках. Однако внесли ли его в документ, пока неизвестно.