Депутаты решили, что только государство может ввозить в Беларусь алкоголь. Но будут исключения?

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Опубликовано: 08.12.2023 10:12 , Обновлено: 08.12.2023

Депутаты приняли в первом чтении законопроект «Об изменении законов по вопросам производства и оборота алкогольной продукции». Решили, что ввоз алкоголя должен быть государственным делом. Но случаи исключения тоже предусмотрели. Изменения запланировали внести и для производителей оригинальных алкогольных напитков.

Законопроект предложил закрепить за государством «исключительное право на осуществление импорта алкогольной продукции и определить случаи, когда такое право не распространяется на алкогольную продукцию, ввозимую на территорию Беларуси», сообщило агентство БЕЛТА.

Кроме того, депутаты предложили привязать к базовым величинам минимальный размер уставного фонда юридических лиц, который позволит ввозить алкоголь: не менее 24 тысяч базовых. В евро это 888000. Сейчас пока без привязки – не менее 250 тысяч евро.

Источник также сообщил, что правительству предоставят право исключать организации из перечня юрлиц, которые производят оригинальные алкогольные напитки, и вносить в этот перечень изменения.

Помимо этого, БЕЛТА сообщила, что депутаты предложили закрепить право оптовой продажи алкогольных напитков государственным органам «для использования при проведении официальных мероприятий, разрешить любые способы расчетов за алкогольную продукцию с лицами, находящимися в процедуре ликвидационного производства по делу о банкротстве, а также с лицами, привлеченными судом к субсидиарной ответственности после открытия ликвидационного производства».

[info_b]К слову, на данный момент, по информации МАРТ, ввозить алкоголь в республику имеют право 39 юридических лиц.[/info_b]