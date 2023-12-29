Совмин подсчитал, сколько будет стоить обучение одного белорусского школьника в 2024 году. А что в детсадах, лицеях и колледжах?

Опубликовано: 29.12.2023 08:25 , Обновлено: 29.12.2023

Совет министров Беларуси подписал постановление №942 от 27 декабря 2023 года, в котором установлены нормативы затрат государства на обучение дошкольников, школьников и учащихся лицеев (ПТУ) и колледжей в 2024 году. Документ появился в открытом доступе 29 декабря.

Согласно документу Совмина, стоимость обучения будет зависеть от местоположения учебного заведения (город или сельская местность), а также от других факторов.

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Так, в сельской местности обучение одного школьника в рамках общего среднего образования обойдется государству в 7058,31 рубля. В то время, как городские школьники будут стоить государству 3109,52 рубля. Видимо, такая разница получилась из-за расходов на доставку учеников в школы, меньшего количества учащихся на одного учителя, плюс у сельской местности есть льготы по питанию.

А вот в детских садах разница получилась не такой большой. В сельской местности стоимость обучения одного дошкольника запланирована на уровне 4943,08 рубля, а в городах - 4033,85 рубля.

На учащихся колледжей на среднее специальное образование в Совмине выделили по 4438,16 рубля, в то время как на посетителей учреждений профессионально-технического образования (лицеев) запланировали по 4940,17 на человека в год.

Таким образом, расходы в среднем увеличили на 11-16%.

[info_b]С оригиналом постановления Совета министров можно ознакомиться на Национальном правовом портале по этой [link href=“https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22300942” rel=“noopener” target=“_blank”] ссылке [/link].[/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что стоимость обучения в белорусских вузах в декабре подорожала, как и предупреждало Министерство образования. С 1 декабря учебные заведения начали обновлять информацию на своих официальных сайтах о ценах на обучения и подписывать со студентами-платниками допсоглашения. Посмотрели, на сколько дороже стало белорусам получить высшее образование и сколько придётся доплачивать тем, кто уже поступил в вуз.

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