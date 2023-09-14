В Беларуси скоро подорожают б/у и новые машины? Эксперт рассказал, когда и на сколько

🎤 Мнение

Опубликовано: 14.09.2023 15:49 , Обновлено: 14.09.2023

Гендиректор компании «Активлизинг» Сергей Михневич заявил 14 сентября, что белорусов ждёт повышение цен на все машины - от б/у до новых в салонах. По его словам, изменения в законодательстве, которые могут привести к росту цен, лоббируют как завод "Белджи", так и автодилеры. А тут ещё Россия повысила ставки утилизационного сбора.

[info_b]Власти России повысили утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы с 1 августа 2023 года. В среднем ставки выросли в 1,7 - 3,7 раза на легковые автомобили, в 2,5 - 3,4 раза на легкие коммерческие автомобили, в 1,7 раза на грузовые автомобили. При этом утильсбор на автобусы вырос в 2,2 - 4,8 раза, на электробусы - в 8,7 раза. В среднем, недорогие б/у иномарки возрастом выше 3 лет в России выросли в цене на $3200-$5700 тыс. [/info_b]

По словам белорусского эксперта, ставки утилизационного сбора в Беларуси значительно ниже, и большая разница долго не продержится. Сергей Михневич уточнил, что не видел сам документ с новыми ставками, но предположил, что они должны выровняться с российскими, но не для всех.

“…поверьте, при ввозе физлицами величина сбора, это мое ощущение, будет поднята не так сильно, как для юрлиц. Ведь у нас власти пекутся прежде всего о физлицах”, - передает его слова tochka.by.

По словам Сергея Михневича, повышение утильсбора приведет к повышению цен и на машины, ввозимые по параллельному импорту (так сейчас в белорусских салонах ещё как-то появляются новые машины известных брендов).

Дилеры уговорили?

Также Сергей Михневич спрогнозировал отмену пресловутого 140-го указа, согласно которому некоторым льготным категориям белорусов разрешили привозить пиво из-за границы по льготной ставке.

[info_b]Указ №140 разрешил инвалидам (1-й и 2-й группы) и многодетным семьям в Беларуси ввезти в страну автомобиль, купленный за границей, по льготе. Таможенные платежи для них в 2 раза ниже, чем для остальных белорусов. После подписания этого закона машины начали пригонять для третьих лиц, при этом оформляя их на льготников.[/info_b]

«Об отмене 140-го указа я слышал из уст генерального директора «Белджи» Геннадия Свидерского. Он говорил, что его, возможно, отменят до конца года. Если это произойдет, то будет подспорьем для официальных дилеров, а также производителей, потому что сегодня этим указом пользуются в извращенной форме», – признался гендиректор компании «Активлизинг».

По мнению эксперта, право льготников на ввоз раз в год автомобилей стало для тех способом заработка на услуге, а не способом привезти себе автомобиль подешевле

Все вышеперечисленные возможные изменения, считает Сергей Михневич, ударят по кошелькам белорусов. “Поэтому, с моей точки зрения, это плохо, но это решение государства. Что касается 140-го указа, то, конечно, автодилеры будут довольны. Но машины при этом подорожают, и за все заплатит конечный покупатель”, – считает он.

Обновлено Тем временем, журналисты Office Life спросили о судьбе 140-го указа в Государственном.таможенном комитете (ГТК). Там в ответ заявили, что изменений (дополнений) в положения 140-го указа не планируется, как и его отмена.

Два варианта со 140-м указом

Автодилеры уже не раз заявляли о необходимости изменения указа №140 «О возмещении таможенных пошлин, налогов» из-за того, что некоторые белорусы «используют в нем лазейки». В Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) ещё весной 2023 года предложили два варианта, как их убрать.

Первый — «ввести двух- или трехлетний период, в течение которого ввезенный по льготе автомобиль нельзя продавать». Второй — «предоставление льготы при таможенном оформлении либо после процедуры».

Автодилеры предложили усложнить белорусам ввоз авто из-за границы

А тем временем, председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации “БАА” Сергей Варивода заявил 21 февраля 2023 года, что его организация просит вывести из-под действия постановления Совмина №713 о госрегулирования цен новые легковые автомобили.

БАА призвала Совмин вывести авто из-под госрегулирования цен. Как подорожают?

Согласно данным Белорусской ассоциации автомобилистов, продажи новых автомобилей в Беларуси за 8 месяцев текущего года в 1,8 раза превысили продажи восьми месяцев 2022 года (11692 против 6408 легковых автомобилей соответственно). В прошлом году продажи новых машин в Беларуси упали на 63,2%.