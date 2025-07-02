Совмин отменил двойное сканирование на кассах. Что известно?
Правительство и Национальный банк Беларуси объявили об «усовершенствовании» требований к работе кассового оборудования. Для кассиров и покупателей отменили одну из процедур, которая могла замедлять процесс на кассе.
Кассирам и белорусам на кассах самообслуживания больше не нужно будет сканировать «унифицированные контрольные знаки» (qr-коды) на ряде товаров, сообщило МНС Беларуси.
Так как теперь белорусам сканировать товары на кассах самообслуживания? В Совмине пояснили
Речь, по словам ведомства, идёт о «большинстве товаров, в том числе повседневного спроса». Например:
- масло растительное ,
- кофе ,
- чай ,
- безалкогольные напитки ,
- и другие.
Вместе с этим для бизнеса упраздняется и необходимость вести по этим товарам отдельный учёт и передавать данные об их продаже в государственную систему контроля кассового оборудования (СККО).
На каких товарах QR-коды останутся?
Но обязанность сканировать «средства идентификации», которыми маркируется молочная продукция , обувь , шины, верхняя одежда , постельное и кухонное бельё , осталась.
“Поскольку большинство моделей нового кассового оборудования поддерживает функцию извлечения штрихового кода GTIN из средства идентификации, при реализации таких товаров будет достаточно считать только средство идентификации , что позволит упростить процесс торгового обслуживания покупателей, в том числе на кассах самообслуживания”, - уточнили в МНС.
[info_b]GTIN — это уникальный международный номер, который присваивается каждому товару и обычно представлен в виде привычного нам штрих-кода.[/info_b]
По всей видимости, речь идет о том, что для таких товаров сканирования QR-кода будет достаточно, и штрих-код не потребуется.
Однако изменения не вступят в силу мгновенно. «Практическая реализация данных решений будет обеспечена в полном объёме после завершения необходимых технических мероприятий», — предупредили в МНС.
Напомним, ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как белорусские торговые сети предупреждали покупателей о возможном росте очередей на кассах с 1 июля.
Пробивать товар придётся на 70% дольше? Белорусские торговые сети предупредили о росте очередей из-за новых QR-кодов
Кроме того, некоторые белорусы выражали недовольство нововведениями и даже грозились игнорировать кассы самообслуживания.