Совмин отменил двойное сканирование на кассах. Что известно?

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Опубликовано: 02.07.2025 17:57 , Обновлено: 03.07.2025

Правительство и Национальный банк Беларуси объявили об «усовершенствовании» требований к работе кассового оборудования. Для кассиров и покупателей отменили одну из процедур, которая могла замедлять процесс на кассе.

Кассирам и белорусам на кассах самообслуживания больше не нужно будет сканировать «унифицированные контрольные знаки» (qr-коды) на ряде товаров, сообщило МНС Беларуси.

Так как теперь белорусам сканировать товары на кассах самообслуживания? В Совмине пояснили

Речь, по словам ведомства, идёт о «большинстве товаров, в том числе повседневного спроса». Например:

масло растительное ,

, кофе ,

, чай ,

, безалкогольные напитки ,

, и другие.

Вместе с этим для бизнеса упраздняется и необходимость вести по этим товарам отдельный учёт и передавать данные об их продаже в государственную систему контроля кассового оборудования (СККО).

На каких товарах QR-коды останутся?

Но обязанность сканировать «средства идентификации», которыми маркируется молочная продукция , обувь , шины, верхняя одежда , постельное и кухонное бельё , осталась.

“Поскольку большинство моделей нового кассового оборудования поддерживает функцию извлечения штрихового кода GTIN из средства идентификации, при реализации таких товаров будет достаточно считать только средство идентификации , что позволит упростить процесс торгового обслуживания покупателей, в том числе на кассах самообслуживания”, - уточнили в МНС.

[info_b]GTIN — это уникальный международный номер, который присваивается каждому товару и обычно представлен в виде привычного нам штрих-кода.[/info_b]

По всей видимости, речь идет о том, что для таких товаров сканирования QR-кода будет достаточно, и штрих-код не потребуется.

Однако изменения не вступят в силу мгновенно. «Практическая реализация данных решений будет обеспечена в полном объёме после завершения необходимых технических мероприятий», — предупредили в МНС.

Напомним, ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как белорусские торговые сети предупреждали покупателей о возможном росте очередей на кассах с 1 июля.

Пробивать товар придётся на 70% дольше? Белорусские торговые сети предупредили о росте очередей из-за новых QR-кодов

Кроме того, некоторые белорусы выражали недовольство нововведениями и даже грозились игнорировать кассы самообслуживания.

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