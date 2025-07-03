Так как теперь белорусам сканировать товары на кассах самообслуживания? В Совмине пояснили
В правительстве Беларуси поздно вечером 2 июля выпустили разъяснения своего совместного с Нацбанком постановления, которое поменяло правила сканирования товаров в магазинах, вступившие в силу день назад, 1 июля.
[inf]Речь идёт о документе №367/19 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16»).[/inf]
В Совмине признали, что с 1 июля на торговых точках по всей стране возникли сложности из-за необходимости обязательного сканирования сразу двух кодов: “В виде линейного штрихового кода (GTIN) и QR-кода (наносится в рамках действующей в стране системы маркировки товаров)”.
Поэтому Совмин и Нацбанк экстренно приняли постановление, которое, по их словам, ” позволит исключить необходимость сканирования национального QR-кода, которым в настоящее время маркируется большинство товаров, в том числе повседневного спроса”.
А для тех товаров, что промаркированы в соответствии с Соглашением Евразийском экономическом союзе от 2 февраля 2018 года, “в большинстве случаев сохранится обязанность по сканированию только международного QR-кода, поскольку он включает в себя GTIN”.
В данном случае речь идёт о:
- молочной продукции,
- обуви,
- шинах,
- отдельных товарах легкой промышленности (верхняя одежда, белье столовое, постельное и кухонное).
Что все это значит?
Во-первых, оказалось, что товары в белорусских магазинах могут быть промаркированы тремя видами кодов:
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- Обычным штрих-кодом (GTIN),
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- Национальным QR-кодом (квадратик),
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- Международным QR-кодом ЕАЭС (тоже квадратик).
Так вот постановление Совмина разрешило белорусам не сканировать белорусские квадратики. Вместо них снова достаточно только штрих-кода.
А вот международный (на молочке) придется. И не факт, что один раз. В некоторых торговых сетях на молочных продуктах приходится сканировать и квадратик, и штрих-код.
Кстати, постановление вступает в силу после опубликования, что на момент написания новости пока не произошло. При этом документ будет действовать задним числом на все отношения с 1 июля.
Ранее Telegraf.news писал, что правительство и Национальный банк Беларуси объявили об «усовершенствовании» требований к работе кассового оборудования. Для кассиров и покупателей отменили одну из процедур, которая могла замедлять процесс на кассе.
Совмин отменил двойное сканирование на кассах. Что известно?