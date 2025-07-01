Пробивать товар придётся на 70% дольше? Белорусские торговые сети предупредили о росте очередей из-за новых QR-кодов

Опубликовано: 01.07.2025 08:02 , Обновлено: 01.07.2025

С 1 июля в Беларуси заработали новые требования законодательства об обязательной маркировке определённых групп товаров специальным QR-кодом (так называемый DataMatrix). Представители торговых сетей рассказали о нюансах "новой реальности" ритейла и объяснили, вырастут ли очереди в белорусских магазинах из-за новых правил.

Очереди вырастут?

В комментарии порталу Office Life представители крупных торговых сетей (названия не уточняются) заявили, что внедрение новой системы маркировки, из-за которой некоторые продукты приходится сканировать дважды, увеличило время пробития товара на кассе примерно на 70%.

На кассах самообслуживания это может быть даже дольше, поскольку покупатели стали чаще обращаться за помощью к консультантам: кому-то сложно разобраться, какой из кодов на товаре нужно отсканировать (а их бывает несколько на разных упаковках), на мелких товарах (таких как йогурт или глазированный сырок) код может быть слишком мелкий или нечеткий, что вызывает сложности уже у самой техники. Между тем, количество самих консультантов осталось прежним.

Увеличилось время обслуживания на кассе ещё и потому, что маркируемый товар нельзя пробивать “мелким оптом”, то есть пробить сразу упаковку газировки или блок из четырёх баночек йогурта не получится - каждую единицу товара придётся сканировать по отдельности.

Всё это, как признаются сами продавцы, приводит в том числе к увеличению времени обслуживания клиентов (а значит - и времени, проведенного покупателями в очередях).

Новая система маркировки, кстати, усложнило жизнь и самим торговым сетям. Дело в том, что по такой же схеме магазины принимают товар от поставщиков, причём эту процедуру сканирования каждой единицы продукции крупному ритейлу приходится проводить как минимум дважды - принимая товар на склад от поставщика, а затем - в магазин со склада, чтобы “вбить” товар в базу конкретной точки.

А быстрее можно?

Представители торговых сетей также рассказали о том, как можно ускорить процесс, не отказываясь от новой системы в целом. По такому пути пошли, в частности, в России, где работает аналогичная система маркировки. Там на большую упаковку товара наносится специальная лента, которую можно отсканировать один раз вместо того, чтобы пробивать каждую единицу товара по отдельности.

“У нас, к сожалению, такой вариант не предусмотрен”, — посетовали в торговых сетях и пока, по имеющейся у ритейла информации, никто из белорусских разработчиков технически не готов предложить подобное решение.

Ранее Telegraf.news рассказал, что белорусские покупатели обнаружили способ избежать сканирования специального QR-кода на кассах самообслуживания. Они утверждают, что если код не считывается или его просто не хочется искать, можно поступить иначе.

Новость Телеграф

У каких товаров нужно сканировать QR-код?

Пока же дважды сканировать продукцию на кассах самообслуживания покупателям приходится на следующий товар:

молоко и другую молочную продукцию;

чай;

кофе;

подсолнечное масло;

муку;

крупы;

макароны;

шоколад;

печенье;

пряники.

Ранее в МНС заявили, что в систему обязательной маркировки планируют также внести велосипеды, средства для стирки, моторные масла и других жидкостей для автомобилей, парфюмерно-косметическую продукцию, бытовую химию электронные системы для курения и жидкости для них.

Новость Телеграф