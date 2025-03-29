В Беларуси впервые за 11 лет обновили Красную книгу. Кто теперь под охраной?
Министерство природы и охраны окружающей среды Беларуси обновило списки редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных и дикорастущих растений, включаемых в Красную книгу страны. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Оно вступает в силу 31 марта. Это первое обновление главного природоохранного документа страны с июня 2014 года.
В результате изменений общее число охраняемых видов изменилось:
- В список животных теперь включено 213 видов (ранее было 203).
- В список растений — 310 видов (ранее было 303).
Как пояснили специалисты, обновление связано с актуализацией данных о состоянии популяций различных видов. Некоторые животные и растения были исключены из Красной книги, так как их численность восстановилась или угроза исчезновения снизилась. В то же время список пополнился новыми видами, состояние которых вызывает опасения.
Из перечня охраняемых видов животных были исключены 14 видов. Среди них, например, птица авдотка, несколько видов стрекоз (дозорщик-император, лютка сибирская), жуков, прямокрылых (мечник короткокрылый, мечник обыкновенный), перепончатокрылых (пчела мохноногая серебристая) и других беспозвоночных.
В то же время под охрану государства взяты 24 новых вида животных. Наиболее заметные из них:
- Млекопитающие : Гигантская вечерница (самая крупная летучая мышь Европы), Конь Пржевальского.
- Птицы : Обыкновенная горлица, мохноногий сыч.
- Насекомые (наибольшее пополнение): 3 вида стрекоз (стрелка Йохансона, коромысло городчатое, белонос хвостатый), 4 вида жуков (включая плоскотелку багряную, щелкунов), 12 видов бабочек (голубянки арион, торфяниковая и Шиффермюллера, перламутровка болотная, чернушка кофейная, медведица царская и др.).
- Ракообразные : Родственная монопорея.
В обновлённой редакции Красной книги сохранили свой охранный статус бурый медведь и рысь европейская. Несмотря на то, что они занесены в книгу, на эти виды в Беларуси разрешена регулируемая охота для контроля их численности.
Полный перечень видов и текст постановления Минприроды доступны на Национальном правовом интернет-портале.
Также в Красной книге остался и лук медвежий («черемша»), на нелегальный сбор и продажу которого Минприроды недавно объявило охоту, о чём рассказывали журналисты Telegraf.news.
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