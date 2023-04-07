В Совете Республики решили развивать экономику с помощью мигрантов

Опубликовано: 07.04.2023 14:06 , Обновлено: 07.04.2023

Белорусские парламентарии решили "использовать для развития экономики Беларуси миграционный ресурс". Об этом 7 апреля рассказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и нацбезопасности Сергей Рачков.

По его словам, Беларусь должна привлекать на работу внутри страны мигрантов, поскольку “они важны для экономик государств”. “В целом в экономиках не хватает трудовых ресурсов, нам необходимо привлекать эти трудовые ресурсы извне”, - цитирует парламентария портал Sputnik.

Рачков заявил, что “правильно выстроенная миграционная политика позволяет странам эффективно развиваться в социальном и экономическом планах”. Он напомнил о том, что недавно в Беларуси был принят закон о внешней трудовой миграции. По его словам, в этом законе “прописали механизмы, которые позволят с одной стороны обеспечить безопасность, а с другой стороны привлечь трудовые ресурсы в белорусскую экономику за счет упрощения процедур разрешения трудовой деятельности”.

Речь идет, в числе прочего, и об иностранных студентах, которые проходят обучение в белорусских вузах. Их число, по словам Рачкова, с каждым годом растет.

“Мы считаем, что можно использовать эту возможность для того, чтобы у нас экономика развивалась более динамично”, – подчеркнул член Совета Республики.

Уровень занятости в Беларуси падает, а безработных становится больше - Белстат

Отметим, что согласно данным Белстата, в Беларуси за четвертый квартал 2022 года, уровень занятости в Беларуси снижался, а число безработных, наоборот, росло. Так, за этот период занятость среди трудоспособных белорусов составляла 83,6% (в первом квартале этот показатель составлял 82,8%), а доля безработных поднялась до 3,6% (по сравнению с 3,4% кварталом ранее).

Напомним, правительство Литвы 5 апреля одобрило инициативу Министерства юстиции страны о подаче иска в международный суд на власти Беларуси. Власти Литвы обвинили белорусское руководство в «незаконном ввозе мигрантов».

«К Беларуси будет предъявлен иск за несоблюдение положений Протокола о незаконном ввозе мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности», — сказано в сообщении на сайте литовского правительства.

Правительство Литвы решило подать в международный суд на власти Беларуси