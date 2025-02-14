Совмин ограничил вывоз отходов стеклянной тары из Беларуси

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Опубликовано: 14.02.2025 08:49 , Обновлено: 14.02.2025

Совет министров на полгода ограничил вывоз отходов стеклянной тары из Беларуси, в том числе, в страны - участницы Евразийского экономического союза. Чтобы вывезти отходы тарного стекла из страны предприятиям придётся обращаться за разовыми лицензиями в Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) и согласовывать вывоз в Министерстве архитектуры и строительства.

Такие условия прописаны в постановлении Совмина №90 “О лицензировании вывоза отдельных видов товаров”, которое 14 февраля было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В документе прописано, что получить лицензию на вывоз отходов тарного стекла в Минстройархитектуры можно будет бесплатно. Отказать в выдаче лицензии могут в случае, если на внутреннем рынке самой Беларуси, по мнению регулирующих органов, будет не удовлетворенная потребность в товарах, заявленных к вывозу.

Требование на получение лицензии не распространяется на стеклянную тару, которую провозят через Беларусь транзитом.

Совмин ограничил вывоз картошки из Беларуси на 3 месяца

Ранее Telegraf.news рассказал, что в декабре правительство Беларуси на три месяца запретило вывозить из страны картофель - для “обеспечения внутреннего рынка сельхозпродукцией в межсезонный период”. А в начале января Совет министров также продлил лицензирование экспорта яблок, капусты и репчатого лука, введённое прошлой осенью. Дополнительно из страны запретили вывозить без лицензий морковь и столовую свеклу.

Совмин ввёл на 3 месяца ограничения на вывоз яблок и 4 видов овощей из Беларуси