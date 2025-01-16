Совмин ввёл на 3 месяца ограничения на вывоз яблок и 4 видов овощей из Беларуси

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Опубликовано: 16.01.2025 07:39 , Обновлено: 16.01.2025

Совет министров продлил лицензирование экспорта яблок, капусты и репчатого лука, введённый прошлой осенью. В течение ближайших трёх месяцев свободно вывозить из Беларуси будет также запрещено ещё два вида овощей - моркови и свеклы столовой. Журналисты Telegraf.news изучили новое постановление ведомства и узнали, в каких случаях МАРТу запретили выдавать лицензии на экспорт этих видов сельхозпродукции.

Согласно тексту постановления Совмина №25, которое было опубликовано 16 января на Национальном правовом интернет-портале, в течение ближайших трёх месяцев, то есть до 17 апреля 2025 года, вывозить за пределы Беларуси белокочанную капусту, яблоки, репчатый лук, морковь и столовую свеклу можно будет лишь по разовым лицензиям. Их будет выдавать Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по согласованию с Минсельхозпродом, а также облисполкомами и Минским горисполкомом.

В документе чётко прописаны условия, при которых лицензии на вывоз той или иной продукции не выдадут. Основанием для отказа может служить малое соотношение свободных ресурсов по конкретному овощу или яблокам и потребности в нём внутри страны. Для овощей и для яблок этот показатель свой:

по репчатому луку, белокочанной капусте, моркови и столовой свекле – не менее 80%,

по яблокам – не менее 30%.

Если соотношение на рынке Беларуси складывается ниже этого показателя на момент согласования лицензии, экспортёрам её не выдадут.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в октябре прошлого года Алексей Богданов, занимавший тогда пост министра антимонопольного регулирования и торговли, объяснял, почему в Беларуси решили ввести лицензирование экспорта плодоовощной продукции. По его словам, это необходимо, чтобы исключить её “неконтролируемый вывоз” из страны. Если этого не сделать, то собственных овощей, как утверждает глава МАРТ, может не хватить самим белорусам.

Глава МАРТ объяснил, почему в Беларуси решили ограничить вывоз капусты, лука и яблок