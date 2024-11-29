ЕЭК разрешила ввозить без пошлины яблоки, морковь и мясо в Беларусь. Зачем?

Опубликовано: 29.11.2024 20:12 , Обновлено: 29.11.2024

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) разрешил ввозить в Беларусь и Россию без таможенной пошлины яблоки, морковь и мясо крупного рогатого скота (КРС). Льгота на первые два продукта будет действовать с 1 января по 31 июля 2025 года.

При этом есть ограничения: в Беларусь можно ввозить беспошлинно не более 5 тыс. тонн моркови и не больше 20 тыс. тонн яблок. Льготу решили ввести из-за “меньшего сбора урожая” этой продукции в 2024 году и из-за “существенных колебаний” цен на нее в межсезонье, пояснил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

“С учетом меньшего сбора урожая в текущем году принятая мера позволит обеспечить дополнительное предложение на внутреннем рынке и повысить доступность овощей и яблок для населения”, – считает чиновник.

Льгота касается яблок и моркови, которые везут для продажи в магазинах или последующей переработки. Министр по торговле ЕЭК уточнил, что льготу будут предоставлять при наличии подтверждения (вероятно, целей ввоза), которое должен выдать уполномоченный орган.

Совмин Беларуси ограничил цены на яблоки и 6 видов овощей. На что отменил госрегулирование?

Без пошлины можно ввозить до 7,5 тыс. тонн “отдельных видов мяса КРС”, рассказал Слепнев (какие именно виды, не уточнил). Вот с какой целью, по его словам, ввели льготу:

восполнить “дефицит мясосырья”, которое используют для производства готовых мясных и колбасных изделий, на внутреннем рынке Евразийского экономического союза,

снизить себестоимость этого производства,

сдержать рост цен на готовую продукцию.

По словам Слепнева, льготу должны предоставить при ввозе мяса КРС, которое применяют только для промышленной переработки и производства готовой продукции. “Такое мясосырье не относится к высококачественной говядине, которая в основном производится на внутреннем рынке”, - добавили в ЕЭК.

Как и в случае с яблоками и морковью, понадобится подтверждение. Сколько продлится льгота при ввозе мяса, не известно.

Ранее Telegraf.news писал, что ЕЭК в сентябре опубликовала документ, согласно которому лимит на беспошлинный ввоз посылок на территории ЕАЭС, в том числе в Беларуси, предлагают снизить в три этапа. Ожидается, что сумму импортных товаров, на которую можно закупиться в зарубежных интернет-магазинах без уплаты налога, будут снижать на протяжении трех лет, с 2025 по 2027 год.

ЕЭК предложила снизить лимит на беспошлинные посылки до 50 евро. Как скоро?