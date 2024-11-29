ЕЭК разрешила ввозить без пошлины яблоки, морковь и мясо в Беларусь. Зачем?
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) разрешил ввозить в Беларусь и Россию без таможенной пошлины яблоки, морковь и мясо крупного рогатого скота (КРС). Льгота на первые два продукта будет действовать с 1 января по 31 июля 2025 года.
При этом есть ограничения: в Беларусь можно ввозить беспошлинно не более 5 тыс. тонн моркови и не больше 20 тыс. тонн яблок. Льготу решили ввести из-за “меньшего сбора урожая” этой продукции в 2024 году и из-за “существенных колебаний” цен на нее в межсезонье, пояснил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
“С учетом меньшего сбора урожая в текущем году принятая мера позволит обеспечить дополнительное предложение на внутреннем рынке и повысить доступность овощей и яблок для населения”, – считает чиновник.
Льгота касается яблок и моркови, которые везут для продажи в магазинах или последующей переработки. Министр по торговле ЕЭК уточнил, что льготу будут предоставлять при наличии подтверждения (вероятно, целей ввоза), которое должен выдать уполномоченный орган.
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Без пошлины можно ввозить до 7,5 тыс. тонн “отдельных видов мяса КРС”, рассказал Слепнев (какие именно виды, не уточнил). Вот с какой целью, по его словам, ввели льготу:
- восполнить “дефицит мясосырья”, которое используют для производства готовых мясных и колбасных изделий, на внутреннем рынке Евразийского экономического союза,
- снизить себестоимость этого производства,
- сдержать рост цен на готовую продукцию.
По словам Слепнева, льготу должны предоставить при ввозе мяса КРС, которое применяют только для промышленной переработки и производства готовой продукции. “Такое мясосырье не относится к высококачественной говядине, которая в основном производится на внутреннем рынке”, - добавили в ЕЭК.
Как и в случае с яблоками и морковью, понадобится подтверждение. Сколько продлится льгота при ввозе мяса, не известно.
Ранее Telegraf.news писал, что ЕЭК в сентябре опубликовала документ, согласно которому лимит на беспошлинный ввоз посылок на территории ЕАЭС, в том числе в Беларуси, предлагают снизить в три этапа. Ожидается, что сумму импортных товаров, на которую можно закупиться в зарубежных интернет-магазинах без уплаты налога, будут снижать на протяжении трех лет, с 2025 по 2027 год.
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