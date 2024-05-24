Импортных станет меньше? «Беллесбумпром» предложил Совмину ограничить ввоз деревянной мебели, окон и дверей

Опубликовано: 24.05.2024 11:17 , Обновлено: 24.05.2024

Государственный концерн «Беллесбумпром» предложил белорусским властям ввести обязательное лицензирование для отдельных видов импортных товаров из древесины. В вынесенном на общественное обсуждение списке - деревянная мебель, оконные рамы и двери, бумага и картон, и многие другие изделия, которые активно производят белорусские предприятия.

Обсуждение проекта постановления Совета министров планируют проводить с 24 мая по 3 июня 2024 года. Авторы законопроекта в своём обосновании предложили ввести лицензирование в одностороннем порядке как минимум на 6 месяцев (белорусское законодательство позволяет при необходимости продлевать эти сроки).

Лицензии, которые предложили выдавать Министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ), авторы законопроепкта назвали “временной мерой нетарифного регулирования” импорта. Отметим, что за выдачу подобных лицензий в МАРТ предусмотрена государственная пошлина, что не может не отразиться на цене товара, ввозимого по лицензии.

В предварительный список товаров, на которые предложили ввести лицензии, попали:

мебель деревянная для столовых и жилых комнат.

деревянные окна, балконные двери и их рамы,

деревянные двери и их рамы и пороги,

плиты древесностружечные и плиты с ориентированной стружкой (OSB).

плиты древесноволокнистые,

бумага и картон многослойные со всеми белеными слоями,

ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона,

бумажные мешки и пакеты.

“Вплоть до полного замещения импортных аналогов”

В госконцерне “Беллесбумпром” посетовали на то, что белорусы “зачастую неохотно переходят на использование отечественных аналогов” и “предпочитают им импортную продукцию”, а сами предприятия “вынуждены переориентировать сбыт на фоне введения рядом стран экономических санкций в отношении импорта белорусских товаров”.

Авторы законопроекта выразили надежду на то, что введение дополнительного лицензирования на указанные виды товаров позволит “уменьшить приток импортной продукции” страну, а белорусским производителям - “увеличить своё присутствие” на внутреннем рынке и увеличить их долю “вплоть до полного замещения импортных аналогов”.

Напомним, ещё в 2022 году по инициативе концерна “Беллесбумпром” в Беларуси ввели лицензирование импорта ДСП и ДВП/МДФ производства Европейского союза. В прошлом году перечень товаров, подлежащих лицензированию, расширили, добавив к ним, в частности, многослойный мелованный картон.

В Беларуси предложили ограничить импорт картона, бумаги, OSB и ДВП