В Беларуси предложили ограничить импорт картона, бумаги, OSB и ДВП

Опубликовано: 23.02.2023 14:18 , Обновлено: 23.02.2023

На официальном правовом форуме Беларуси появился проект постановления Совмина, которым предлагается ограничить ввоз в Беларусь таких товаров как некоторые виды бумаги, картон, плиты древесностружечные (ДСП), плиты OSB и ДВП.

В документе говорится, что правительству Беларуси предложили в одностороннем порядке ограничить ввоз вышеуказанных товаров сроком на 6 месяцев “путем выдачи лицензии”. Т.е. импортировать смогут только те, кому чиновники МАРТ дадут соответствующую лицензию.

Авторы проекта постановления считают, что лицензирование импорта указанных в проекте постановления товаров “будет способствовать уменьшению притока продукции в Республику Беларусь, увеличению объемов выпуска и реализации продукции отечественного производства на внутреннем рынке”. Там сослались на санкции ЕС и “переориентирование” белорусских производителей. Видимо, намекая, что в Беларуси накопились нераспроданные запасы этих товаров.

А вот ограничение импорта мелованного картона авторы связывают с тем, что нужно создавать “благоприятную среду для роста отечественной целлюлозно-бумажной промышленности, которая всецело связана с реализуемой в Беларуси политикой импортозамещения”. Именно таким образом они хотят наладить импортозамещение аналогичной продукции из ЕС.

Авторы уверены, что производство белорусского мелованного картона “позволит добиться государству устойчивых темпов экономического развития, экономической безопасности и укрепит позиции страны в мировом сообществе”.

Придумали такое постановление в государственном концерне «Беллесбумпром». Там признались, что запрет на импорт ликвидирует конкуренцию в Беларуси в этой сфере и “позволит без оглядки на иностранных конкурентов планировать расширение ассортиментного ряда выпускаемой продукции со скорейшим выходом на поставки тем потребителям (как в Республике, так и в ЕАЭС), которые ранее при производстве мебели предпочитали комплексные решения от иностранных поставщиков указанных материалов”.