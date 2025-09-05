Совмин обязал иностранные компании платить неустойку белорусским в случае западных санкций

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Опубликовано: 05.09.2025 09:01 , Обновлено: 05.09.2025

Правительство Беларуси обязало иностранные компании платить "законную неустойку" в случае расторжения кредитных договоров и договоров займа с белорусскими юридическими или физическим лицами из-за западных санкций.

В постановлении Совета министров №480, подписанном премьер-министром Александром Турчиным 3 сентября 2025 года и официально опубликованном на Национальном правовом интернет-портале 5 сентября, законная неустойка устанавливается в размере 10% от суммы кредита или займа, которую иностранная компания требует вернуть.

Её правительство обязало платить в случае, если досрочное расторжение договора “по основаниям, не предусмотренным указанными договорами либо применимым правом, действовавшим на дату заключения таких договоров”, инициирует само юрлицо из иностранных государств, совершающих недружественные действия (именно таким термином в официальных документах в Беларуси называют любые экономические санкции).

Новость Телеграф

Применять такую неустойку правительство разрешило в том числе для тех договоров, которые были заключены до вступления в силу нового постановления, если срок их действия ещё не истёк, а исполнение обязательств сторон по ним ещё не завершено.

Действие самого постановления ограничено по времени - до 31 декабря 2026 года , но по общему правилу правительство может его продлить.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в июле этого года Совет министров изменил условия выплаты дивидендов иностранным инвесторам из тех государств, которые, по мнению белорусских властей, совершают недружественные действия по отношению к Беларуси. Сами ограничения на выплату дивидендов, введённые в апреле 2024 года, продлили на год — до 31 декабря 2026 года.

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Кроме того, с 1 апреля 2024 года дивиденды иностранных компаний из недружественных стран в Беларуси облагаются налогом на доходы по повышенной ставке — вместо обычных 15% иностранцам приходится отдавать в пользу государства все 25%.

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