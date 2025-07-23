Совмин ужесточил условия выплаты дивидендов инвесторам из недружественных Беларуси стран
Совет министров изменил условия выплаты дивидендов иностранным инвесторам из тех государств, которые, по мнению белорусских властей, совершают недружественные действия по отношению к Беларуси. Сами ограничения на выплату дивидендов, введённые в апреле 2024 года, продлили на год - до 31 декабря 2026 года.
Новые условия получения прибыли в Беларуси для инвесторов из недружественных стран прописали в постановлении Совмина №395, текст которого 23 июля опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.
Раньше на выплату дивидендов или части прибыли приходилось запрашивать разрешение областного исполкома или Мингорисполкома, если их сумма за календарный год в совокупности на всех иностранных участников и собственников имущества резидента превышает 80 тыс. базовых величин. В новой редакции документа эту сумму снизили в 4 раза - до 20 тыс. базовых величин (то есть до 820 тыс. рублей на сегодня).
Как и прежде, чтобы получить разрешение облисполкома или Мингорисполкома и вывести свою прибыль, юридическому лицу придётся соблюсти ряд критериев:
- общий годовой объем прибыли и дивидендов должен составлять не более 50% среднего объема прямых иностранных инвестиций на чистой основе за 5 лет;
- численность работников в отчетном периоде должна быть не менее 70% к уровню аналогичного периода прошлого года;
- у резидента не должно быть чистого убытка за предыдущий год и отчетный период текущего года;
- уровень номинальной начисленной среднемесячной зарплаты за предыдущий год и отчетный период текущего года должен быть не ниже 3,5-кратного размера месячной минимальной заработной платы, установленной Совмином (для резидентов Парка высоких технологий – 11,5-кратного размера минимальной зарплаты).
Ранее Telegraf.news рассказал, что с 1 апреля 2024 года дивиденды иностранных компаний из недружественных стран в Беларуси облагаются налогом на доходы по повышенной ставке — вместо обычных 15% иностранцам приходится отдавать в пользу государства все 25%.
Совмин урезал доходы инвесторов из недружественных стран в Беларуси