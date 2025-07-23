Совмин ужесточил условия выплаты дивидендов инвесторам из недружественных Беларуси стран

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Опубликовано: 23.07.2025 12:51 , Обновлено: 23.07.2025

Совет министров изменил условия выплаты дивидендов иностранным инвесторам из тех государств, которые, по мнению белорусских властей, совершают недружественные действия по отношению к Беларуси. Сами ограничения на выплату дивидендов, введённые в апреле 2024 года, продлили на год - до 31 декабря 2026 года.

Новые условия получения прибыли в Беларуси для инвесторов из недружественных стран прописали в постановлении Совмина №395, текст которого 23 июля опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

Раньше на выплату дивидендов или части прибыли приходилось запрашивать разрешение областного исполкома или Мингорисполкома, если их сумма за календарный год в совокупности на всех иностранных участников и собственников имущества резидента превышает 80 тыс. базовых величин. В новой редакции документа эту сумму снизили в 4 раза - до 20 тыс. базовых величин (то есть до 820 тыс. рублей на сегодня).

Как и прежде, чтобы получить разрешение облисполкома или Мингорисполкома и вывести свою прибыль, юридическому лицу придётся соблюсти ряд критериев:

общий годовой объем прибыли и дивидендов должен составлять не более 50% среднего объема прямых иностранных инвестиций на чистой основе за 5 лет;

численность работников в отчетном периоде должна быть не менее 70% к уровню аналогичного периода прошлого года;

у резидента не должно быть чистого убытка за предыдущий год и отчетный период текущего года;

уровень номинальной начисленной среднемесячной зарплаты за предыдущий год и отчетный период текущего года должен быть не ниже 3,5-кратного размера месячной минимальной заработной платы, установленной Совмином (для резидентов Парка высоких технологий – 11,5-кратного размера минимальной зарплаты).

Ранее Telegraf.news рассказал, что с 1 апреля 2024 года дивиденды иностранных компаний из недружественных стран в Беларуси облагаются налогом на доходы по повышенной ставке — вместо обычных 15% иностранцам приходится отдавать в пользу государства все 25%.

Совмин урезал доходы инвесторов из недружественных стран в Беларуси