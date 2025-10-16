Совмин объявил в Беларуси Республиканский субботник

Опубликовано: 16.10.2025 15:48 , Обновлено: 16.10.2025

Правительство Беларуси, как и планировалось ранее, объявило 25 октября в стране Республиканский субботник. Премьер-министр Александр Турчин уже подписал постановление.

Согласно документу, собранные с белорусов денежные средства во время субботника, решили направить на:

50% - на строительство Национального исторического музея Беларуси;

ещё 50% оставить в распоряжении облисполкомов, Минского горисполкома, чтобы они сами решали на что потратить. В пресс-службе Совмина пообещали, что это должны быть “конкретные объекты”.

Самого документа пока нет в публичном доступе, поэтому пока неясно как субботник будет организован на этот раз. Раньше такие мероприятия всегда были добровольными и в них могли участвовать все желающие.

[inf]Напомним, что Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 74 «Об усилении роли председателей исполнительных комитетов базового уровня в развитии регионов». Документ, в частности, расширил полномочия исполкомов в вопросах благоустройства.

Согласно опубликованному документу, местные власти теперь смогут «привлекать юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан к выполнению собственными силами и (или) за счёт собственных средств работ по поддержанию надлежащего санитарного состояния, благоустройству и содержанию территорий земель общего пользования населённых пунктов, в том числе территорий, прилегающих к предоставленным им (находящимся у них) земельным участкам».

Лукашенко разрешил исполкомам привлекать белорусов к благоустройству населённых пунктов за свой счёт [/inf]

Положен ли белорусам допвыходной за субботник?

Кто-то может задаться вопросами, положен или нет дополнительный выходной за субботник, вправе ли лишить премии, если отказался в нем участвовать. Адвокат Могилевской областной коллегии адвокатов Владимир Горбачев расставил точки над i.

Положен ли белорусам допвыходной за субботник и вправе ли лишить премии за неучастие? Адвокат расставил точки на i