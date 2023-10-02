Кто из белорусов попал во вторую "базу тунеядцев"? Чиновники в Лиде рассказали, как она работает

Опубликовано: 02.10.2023 08:27 , Обновлено: 02.10.2023

В сентябре в Беларуси планово обновили базу так называемых "тунеядцев". Оказалось, что спецкомиссии составляют не один, а два списка граждан, которые обязаны услуги ЖКХ по полным тарифам: один - ежеквартальный, другой - помесячный.

О том, кто и как формирует вторую базу “тунеядцев”, рассказали в комиссии по координации работы по содействию занятости населения Лидского района Гродненской области.

[info_b]В Беларуси под понятием “тунеядцы”, в соответствии с положениями Декрета Президента № 3 “О содействии занятости населения”, понимаются граждане трудоспособного возраста, официально нигде не работающие. Учёт таких граждан по новым правилам начали вести с 1 декабря 2022 года.

Базу “тунеядцев” обновляют раз в квартал. Чтобы не попасть в неё и, как следствие, не оплачивать услуги ЖКХ по стопроцентным тарифам, документы о трудоустройстве или иных основаниях для исключения из базы нужно успеть подать до 21 января, до 21 апреля, до 21 июля и 21 октября.[/info_b]

О том, как формируются списки “тунеядцев”, которые обязаны возмещать государству затраты на услуги ЖКХ в полном объёме, рассказал секретарь постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения Лидского района Павел Ивашко в интервью «Лидской газете».

Чиновник пояснил, что заседания комиссии проходят два раза в месяц. На этих заседания рассматривают документы граждан, подтверждающие их занятость, на основании которых их могут исключить из базы “тунеядцев”, проводят личные приёмы тех, кто попал в эту базу и требует разъяснений, предлагают варианты трудоустройства и профессионального переобучения для “незанятых в экономике” граждан.

Списков “не занятых в экономике” граждан, которые обязаны платить за услуги ЖКХ (теплоснабжение, горячее водоснабжение, газоснабжение и т.д.) по полным тарифам, как оказалось, не один, а два. Один спецкомиссия составляет на квартал (в него включают тех, кто не смог официально подтвердить свою занятость в предыдущем квартале), второй - на месяц. Его составляют на основании данных, предоставленных Госпогранкомитетом.

“К разряду плательщиков жилищно-коммунальных услуг по стопроцентной стоимости с прошлого года начали относить тех, кто выехал за пределы республики. В список включаются граждане, которые в предыдущем месяце перед отчетным отсутствовали в нашей стране 30 и более дней”, - пояснил Ивашко.

Напомним, из базы “тунеядцев” по закону исключаются следующие категории белорусов:

студенты дневного отделения;

мамы детей до 7 лет;

многодетные мамы (с тремя и более детьми);

родители, усыновители или опекуны ребенка-инвалида младше 18 лет;

граждане, которые сдают недвижимость в аренду и платят за это налог;

работающие по гражданско-правовым договорам граждане, которые получают вознаграждение за свой труд;

индивидуальные предприниматели;

граждане, зарегистрированные в службе занятости как безработные, или проходящие обучение по ее направлению.

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Самостоятельно, без обращения в спецкомиссиию, проверить наличие своего имени в базе «тунеядцев» белорусы могут только за деньги. Для авторизации в базе потребуется электронная цифровая печать, либо ID-карта, стоимость которой составляет от 59,22 до 147 рублей в год.

Тем временем с белорусами, попавшими в “тунеядческие” базы, активно работают не только чиновники из местных администраций, органов по труду и занятости и служб ЖК, но и милиция. Вссной, после очередного обновления базы “тунеядцев”, в ряде регионов страны милиция проводила “рейды” по квартирам неработающих белорусов.

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