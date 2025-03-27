Совмин исключил 2 категории белорусов из списка обязанных платить 100% коммуналки

Опубликовано: 27.03.2025 13:07 , Обновлено: 27.03.2025

Правительство Беларуси внесло новые изменения в порядок составления так называемой "базы тунеядцев". Согласно им, в список тех, кто должен платить 100% коммуналки, не будут включать две категории граждан.

Такие изменения прописаны в постановлении правительства от 24 марта 2025 г. № 168, сообщили на Национальном правовом интернет-портале.

Так, согласно документу, в список тех, кто оплачивает услуги “с возмещением затрат по экономически обоснованным тарифам”, не будут включать граждан, которые:

получают образование в дневной форме на территории стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - а именно в Армении, Казахстане, Кыргызстане или России - при их обращении в комиссию.

- а именно в Армении, Казахстане, Кыргызстане или России - получают образование за границей по направлениям республиканских органов государственного управления в рамках исполнения обязательств по межгосударственным и межправительственным международным договорам Беларуси.

Кроме того, согласно изменениям, занятыми в экономике считаются граждане, состоящие на учете в органах ФСЗН, – при условии уплаты обязательных страховых взносов.

Напомним, что по закону так называемыми “тунеядцами” в том числе считаются белорусы, выехавшие из страны на 30 дней или больше и должны полностью оплачивать коммуналку (если владеют жильем). Однако, как ранее писал Telegraf.news, есть исключения: те, кто проходит лечение оздоровление за рубежом и кто учится на дневной форме или работает в странах Евразийского экономического союза (при условии, что подтвердили это документами).

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Ранее Telegraf.news писал, что правительство Беларуси приняло постановление № 168 от 24 марта 2025 года, которым внесло изменения сразу в 18 ранее принятых документов Совета Министров. Как сообщила пресс-служба Минтруда, все корректировки сделаны под стать новому закону «Об изменении законов по вопросам занятости населения». Они коснулись трудоустройства нескольких категорий граждан, включая людей с ограниченными возможностями, обязанных лиц и бывших заключённых.

Наиболее значительные изменения коснулись подходов к организации и финансированию занятости инвалидов.

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