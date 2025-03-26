Совмин внёс 18 правок в законы о труде. Кого из белорусов коснётся?

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Опубликовано: 26.03.2025 12:58 , Обновлено: 26.03.2025

Правительство Беларуси приняло постановление № 168 от 24 марта 2025 года, которым внесло изменения сразу в 18 ранее принятых документов Совета Министров. Как сообщила пресс-служба Минтруда, все корректировки сделаны под стать новому закону «Об изменении законов по вопросам занятости населения». Они коснулись трудоустройства нескольких категорий граждан, включая людей с ограниченными возможностями, обязанных лиц и бывших заключённых.

Наиболее значительные изменения коснулись подходов к организации и финансированию занятости инвалидов:

Увеличен лимит финансирования . Предельный размер средств, выделяемых на создание или сохранение одного рабочего места для человека с инвалидностью, составит до 1500 базовых величин (на данный момент это 63 000 рублей).

. Предельный размер средств, выделяемых на создание или сохранение одного рабочего места для человека с инвалидностью, составит до 1500 базовых величин (на данный момент это 63 000 рублей). Новые требования к нанимателям . Для получения такой поддержки организация не должна иметь задолженностей по налогам и сборам, находиться в процессе ликвидации или банкротства. Кроме того, работодатель обязан сохранить рабочее место за трудоустроенным инвалидом не менее трёх лет (в этот срок не входят периоды простоя, некоторых видов отпусков, перемещений или временной вакансии).

. Для получения такой поддержки организация не должна иметь задолженностей по налогам и сборам, находиться в процессе ликвидации или банкротства. Кроме того, работодатель обязан сохранить рабочее место за трудоустроенным инвалидом не менее трёх лет (в этот срок не входят периоды простоя, некоторых видов отпусков, перемещений или временной вакансии). Круг получателей поддержки прежний . Это организации, принадлежащие общественным объединениям инвалидов, бюджетные организации и иные компании, выполняющие задания местных властей по созданию рабочих мест для инвалидов сверх установленной квоты.

. Это организации, принадлежащие общественным объединениям инвалидов, бюджетные организации и иные компании, выполняющие задания местных властей по созданию рабочих мест для инвалидов сверх установленной квоты. Финансирование адаптации . Увеличен лимит (до 200 базовых величин, или 8400 рублей на место) на закупку оборудования и материалов для адаптации инвалидов к трудовой деятельности. Во время адаптации (от 6 месяцев до 1-2 лет) нанимателям компенсируют часть затрат на зарплату (не выше «минималки»), отпускные и обязательные страховые взносы.

. Увеличен лимит (до 200 базовых величин, или 8400 рублей на место) на закупку оборудования и материалов для адаптации инвалидов к трудовой деятельности. Во время адаптации (от 6 месяцев до 1-2 лет) нанимателям компенсируют часть затрат на зарплату (не выше «минималки»), отпускные и обязательные страховые взносы. Однократная адаптация . Уточнено, что пройти адаптацию за счёт бюджета можно, как правило, только один раз. Исключения предусмотрены для случаев, когда инвалид не может продолжать работу по состоянию здоровья или при реорганизации/сокращении штата у нанимателя.

Чтобы избежать «дополнительной нагрузки на нанимателей», правительство уточнило: если для организации уже установлена квота для приёма на работу инвалидов, то дополнительная бронь для трудоустройства таких безработных устанавливаться не будет.

По-новому изложено положение о трудоустройстве родителей, обязанных возмещать расходы на содержание детей на гособеспечении:

Медосмотр . Организация принимает обязанное лицо на работу в день явки по направлению службы занятости. Если нужен медосмотр, наниматель направляет на него в тот же день, сохраняя гарантии по трудовому законодательству. Если работа противопоказана по здоровью, должны найти другую должность или информировать службу занятости о необходимости нового трудоустройства.

. Организация принимает обязанное лицо на работу в день явки по направлению службы занятости. Если нужен медосмотр, наниматель направляет на него в тот же день, сохраняя гарантии по трудовому законодательству. Если работа противопоказана по здоровью, должны найти другую должность или информировать службу занятости о необходимости нового трудоустройства. Труд при административном аресте . Регламентирован порядок привлечения к труду обязанных лиц, подвергнутых административному аресту. Они могут работать как на своём основном месте, так и в других организациях, определённых местными исполкомами.

Расширены возможности для частичной компенсации затрат нанимателям, которые трудоустраивают граждан, освободившихся из мест лишения свободы:

Условия компенсации . Поддержку можно получить, если бывший осуждённый зарегистрировался безработным в течение 6 месяцев после освобождения и был принят на работу по направлению службы занятости.

. Поддержку можно получить, если бывший осуждённый зарегистрировался безработным в течение 6 месяцев после освобождения и был принят на работу по направлению службы занятости. Что компенсируется . Государство возместит часть зарплаты (в пределах минимальной заработной платы за отработанное время) и начисленные на эту сумму обязательные страховые взносы в ФСЗН.

. Государство возместит часть зарплаты (в пределах минимальной заработной платы за отработанное время) и начисленные на эту сумму обязательные страховые взносы в ФСЗН. Убрано старое условие . Из порядка исключено требование о том, что компенсация предоставлялась, только если человек «не смог трудоустроиться на подходящую работу по независящим от него причинам в течение 10 дней».

Следует отметить, что на момент подготовки этой публикации постановление Совета Министров № 168 от 24 марта 2025 года было лишь зарегистрировано в реестре правовых актов, но не опубликовано. Соответственно, документ пока не вступил в законную силу.

Как только постановление будет опубликовано и вступит в силу, журналисты Telegraf.news проанализируют его окончательный текст и сообщат, если в нём обнаружатся дополнительные важные детали.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что задержка выплаты заработной платы — серьёзное нарушение трудовых прав, с которым периодически сталкиваются некоторые белорусы. Если работник не получил свои деньги вовремя, ему следует знать, как защитить свои интересы, подчеркнули в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси. Там же подготовили пошаговую инструкцию, которая подскажет, что делать и куда обращаться в таких случаях.

Что делать, если задерживают зарплату? В Минтруда дали белорусам пошаговую инструкцию