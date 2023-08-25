Совмин Беларуси повысил цены на питание в детсадах. На сколько?

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Опубликовано: 25.08.2023 18:19 , Обновлено: 25.08.2023

Правительство Беларуси повысило цены на питание в детских садах. Об этом 25 августа сообщил Национальный правовой интернет-портал.

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Кроме того, меняются денежные нормы на питание в санаторных детских садах и санаторных группах — в зависимости от возраста.

Также документом предусмотрено изменение денежных норм на питание школьников — но как они изменятся, станет известно после опубликования постановления.

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