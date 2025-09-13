Совмин Беларуси опубликовал сообщение "Идем на рекорд!!!". Что происходит?
В официальном ТГ-канале Совета министров Беларуси опубликовали сообщение с тремя восклицательными знаками "Идем на рекорд!!!". Речь идёт о сборе урожая.
“Белорусские аграрии намолотили 9 миллионов тонн зерна вместе с рапсом! Кстати, на эту же дату прошлого года, было собрано на 1 миллион 383 тысячи тонн меньше”, - заявили в Совмине.
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В правительстве не уточнили, почему считают вместе сбор зерна и рапса (который зерновым растением не является). Рапс — важная масличная культура, вид травянистых растений из семейства Капустные.
А в Минсельхозпроде зато рассказали, какие области сколько намолотили:
- Витебская – 1, 006 млн тонн,
- Гомельская – 1, 050 млн тонн,
- Могилевская – 1,261 млн тонн,
- Брестская – 1,683 млн тонн,
- Гродненская – 1,743 млн тонн,
- Минская – 2,258 млн тонн.
В 2024 году вице-премьер Совмина Беларуси Юрий Шулейко в эфире телеканала «Первый информационный» заявил, что урожай зерновых и снова с учётом рапса составил 10,3 млн тонн. Хотя изначально в правительстве прогнозировали на 1,5 млн тонн больше.
Уже в 2025 году заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Владимир Гракун заявил, что в этом году в Беларуси будет высокий урожай зерновых и рапса, которые власти традиционно суммируют.
“Если намолот общий с зерновыми, кукурузой и рапсом, то будет больше 11. Я это заявляю ответственно. Зерновых без кукурузы мы просчитываем сегодня около 8 млн, хотя изначально мы рассчитывали 7,1-7,2 млн”, - заявил министр сельского хозяйства Беларуси в эфире гостелеканала СТВ.
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