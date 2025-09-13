Совмин Беларуси опубликовал сообщение "Идем на рекорд!!!". Что происходит?

Опубликовано: 13.09.2025 10:09 , Обновлено: 13.09.2025

В официальном ТГ-канале Совета министров Беларуси опубликовали сообщение с тремя восклицательными знаками "Идем на рекорд!!!". Речь идёт о сборе урожая.

“Белорусские аграрии намолотили 9 миллионов тонн зерна вместе с рапсом! Кстати, на эту же дату прошлого года, было собрано на 1 миллион 383 тысячи тонн меньше”, - заявили в Совмине.

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В правительстве не уточнили, почему считают вместе сбор зерна и рапса (который зерновым растением не является). Рапс — важная масличная культура, вид травянистых растений из семейства Капустные.

А в Минсельхозпроде зато рассказали, какие области сколько намолотили:

Витебская – 1, 006 млн тонн,

Гомельская – 1, 050 млн тонн,

Могилевская – 1,261 млн тонн,

Брестская – 1,683 млн тонн,

Гродненская – 1,743 млн тонн,

Минская – 2,258 млн тонн.

В 2024 году вице-премьер Совмина Беларуси Юрий Шулейко в эфире телеканала «Первый информационный» заявил, что урожай зерновых и снова с учётом рапса составил 10,3 млн тонн. Хотя изначально в правительстве прогнозировали на 1,5 млн тонн больше.

Уже в 2025 году заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Владимир Гракун заявил, что в этом году в Беларуси будет высокий урожай зерновых и рапса, которые власти традиционно суммируют.

“Если намолот общий с зерновыми, кукурузой и рапсом, то будет больше 11. Я это заявляю ответственно. Зерновых без кукурузы мы просчитываем сегодня около 8 млн, хотя изначально мы рассчитывали 7,1-7,2 млн”, - заявил министр сельского хозяйства Беларуси в эфире гостелеканала СТВ.

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