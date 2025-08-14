В Минсельхозпроде пообещали рекордный урожай в Беларуси - "Заявляю ответственно"

Опубликовано: 14.08.2025 11:46 , Обновлено: 14.08.2025

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Владимир Гракун заявил, что в этом году в Беларуси будет высокий урожай зерновых и рапса, которые власти традиционно суммируют.

“Если намолот общий с зерновыми, кукурузой и рапсом, то будет больше 11. Я это заявляю ответственно. Зерновых без кукурузы мы просчитываем сегодня около 8 млн, хотя изначально мы рассчитывали 7,1-7,2 млн”, - заявил министр сельского хозяйства Беларуси в эфире гостелеканала СТВ.

По его словам, осталось убрать более 700 тысяч гектаров, при этом уже убрано 64% от всей территории.

Что касается кукурузы, которая, как заметили многие белорусы, в этом году значительно ниже обычного и часто без созревших початков к этому времени года, то в министерстве такую ситуацию назвали нормальной.

“Кукуруза развивается нормально, с опозданием к прошлому году в связи заморозками где-то в полторы-две недели. Думаю, объемы зерна кукурузы и кормов, которые мы планируем, будут выполнены. Мы просчитываем более 2 млн т, даже можно смело заявить, что 2,5 млн т кукурузы”, - заверил чиновник.

Для сравнения, в 2024 году, по словам вице-премьера Щулейко, было собрано зерновых с учетом рапса 10,3 млн тонн. Планировали, однако собрать на 1,5 млн больше.

Кстати, в 2020 году было собрано всего 10,3 млн тонн, в 2021 - 9 млн тонн, в 2022 - более 9,8 млн млн тонн на ноябрь, в 2023 - 9,5 млн тонн.