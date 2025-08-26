Совмин выделил 3,5 млн. рублей одной сельхозкомпании на Могилевщине

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Опубликовано: 26.08.2025 09:05 , Обновлено: 26.08.2025

Совет министров Беларуси распорядился выделить порядка 3,5 млн. рублей республиканскому унитарному предприятию "Купаловское", которая является управляющей компанией одноименного холдинга и находится в подчинении Управления делами Президента Беларуси.

Деньги управляющей компании холдинга, согласно постановлению правительства №456 от 22 августа 2025 года, опубликованному 26 августа на Национальном правовом портале, должны выделить из внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Министерства промышленности, прчиём уже в этом году.

[inf]В состав холдинга “Купаловское” входят предприятия, которые занимаются растениеводством и производством продукции животноводства и птицеводства, а также переработкой и продажей продукции собственного производства. Помимо собственно управляющей компании в холдинг также входят ряд акционерных обществ Могилёвщины:

Новогородищенское;

Любиничи-Агро;

Большие Славени;

Александрийское;

АСБ-Агро Городец;

Шкловский маслодельный завод.[/inf]

Потратить выделенные 3,5 млн. рублей предприятие сможет только на строго оговоренные в постановлении цели, а именно на закупку машин, механизмов и технологического оборудования для укомплектования ремонтных мастерских. Есть и важное условие закупки - технику можно будет приобрести только ту, что была произведена в государствах – членах Евразийского экономического союза.

Управлению делами Президента поручено проконтролировать целевое использование выделенных средств.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 июля подписал указ «Об усилении ответственности председателей райисполкомов». В документе, согласно сообщению его пресс-службы, говорится, что главы районов Беларуси будут нести персональную ответственность за убыточные сельхозорганизации.

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