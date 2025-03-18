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Опубликовано: 18.03.2025 13:58 , Обновлено: 25.04.2025

Белорусская обувная сеть MEGATOP закрыла все свои магазины в России. Компания решила сосредоточиться на развитии в Беларуси и онлайн-торговле, о чём редакции Telegraf.news сообщили представители группы компаний, владеющей брендом.

Причиной ухода с российского рынка назвали несоизмеримость затрат на развитие бизнеса с получаемой отдачей.

«Российский рынок — это совершенно другие подходы к ведению бизнеса, другой покупательский менталитет. Чтобы на нём работать, мы должны были стать российской во всех смыслах компанией. К такой глобальной трансформации команда не была готова», — пояснили в MEGATOP.

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Ресурсы, ранее направленные на развитие российской розничной сети, торговая сеть переориентировала на белорусский рынок и онлайн-коммерцию.

[info_b]В Беларуси сеть MEGATOP представлена 79 магазинами, расположенными в 35 городах. Географические лидеры продаж — Минск, Гомельская и Брестская области. По словам бренда, ассортимент наиболее крупных магазинов сети насчитывает более 3000 моделей. В компании заверили, что в разработке дизайна обуви уже 6 лет подряд принимают участие дизайнеры из Италии.[/info_b]

К концу 2025 года в MEGATOP запланировали открыть ещё три торговые точки в Беларуси, в том числе новый флагманский магазин с «рекордной площадью» около 600 м². В компании не уточнили, где он будет расположен.

Кстати, в августе 2024 года MEGATOP «в поддержку нового курса» запустил рекламную кампанию «Прастора нашага натхнення». Как заявили представители бренда, её цель — «вплетать белорусские культурные коды в продукцию, проекты и коммуникацию с поклонниками».

Ранее журналисты Telegraf.news сообщали, что американский производитель одежды принял решение закрыть все свои магазины в Минске.

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