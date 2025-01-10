Columbia решила закрыть свои магазины в Минске. Кому можно купить одежду со скидкой 40%?

Опубликовано: 10.01.2025 09:41 , Обновлено: 25.04.2025

В Минске решили закрыть все три магазина американской компании Columbia Sportswear Company, продающей одежду и аксессуары для активного отдыха. Об этом написал белорусский портал Office Life.

Это магазины в торговом центре (ТЦ) «Скала» на ул. П. Глебки, 5, ТЦ «Замок» на проспекте Победителей, 65 и в ТЦ Green City на Притыцкого, 156. Причину закрытия и его точную дату не назвали. Известно, что сейчас в магазинах распродают остатки продукции.

По [link href=“https://officelife.media/news/59319-v-minske-zakryvayutsya-firmennye-magaziny-columbia/” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] Office Life, до 13 января покупатели с картой лояльности Columbia могут приобрести в каждом из этих трех магазинов любую одежду со скидкой 40%. Есть вероятность, что этот срок продлят до конца января и со скидками товар будут продавать для всех, даже если нет карты лояльности.

К слову, любителям продукции Columbia не стоит переживать, ведь ее можно приобрести также в магазинах российской торговой сети “Спортмастер”, которая есть на белорусском рынке.

Кстати, магазины Columbia есть также в Гомеле (ТЦ “Мандарин Плаза”, Речицкий проспект, 5В), Гродно (ТЦ “Корона”, проспект Космонавтов, 81), Бресте (ул. Маяковского, 21), Могилеве (ТЦ “Парк Сити”, Минское шоссе, 31). Об их закрытии ничего не известно.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусская сеть обувных магазинов MEGATOP объявила о закрытии всех своих торговых точек на территории России. Об этом компания сообщила на своем сайте в официальном обращении. Причины закрытия магазинов сеть не назвала.

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